金賽綸逝世｜金秀賢稱下周公開大反撃　爆料者警告慎言透露手握震撼「閃卡」

▲ 金秀賢稱下周公開大反撃，爆料者警告慎言透露手握震撼「閃卡」。

【金賽綸 / 金秀賢 / 閃卡】金秀賢近日陷「戀童」及「逼債」風波，面對YoutTube「橫豎研究所」連日來的爆料指控，金秀賢方先後三度否認，並在昨日（14日）的聲明中表示手中掌握明確證據，而金秀賢本人將於下周親自回應。

然而，昨晚娛記再爆金秀賢與金賽綸親密貼臉合影，並警告稱如若金秀賢在下周回應時胡言亂語，將公開他的大尺度照。

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金賽綸逝世｜爆料者警告慎言透露手握震撼「閃卡」

金秀賢所屬公司昨日第三次發聲明否認近期傳聞，並指金秀賢下周將親自回應，然而「橫豎研究所」並未罷休，於昨日傍晚再公開一張金秀賢與金賽綸的親密貼臉照，並警告金秀賢在回應時「好好說話」。

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「橫豎研究所」表示：「我每天都會給你看一些新照片，如果金秀賢下周胡言亂語，那就是真的，我們將公開大尺度照片3張及段影片」，後又補充稱「（其中）有在女朋友家脫精光洗碗的照片」。

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另外，雖然此次風波金秀賢方一再否認，但截至目前，已有十幾個品牌宣布與金秀賢解約或合約到期不再續約，包括Dinto、Prada、三星、濟州航空、現代汽車等，或將面臨超200億韓元（1.06億港幣）違約金；有韓網民還遇到有品牌連夜撤下懸掛在商場外的金秀賢大型海報。

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