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飲食界富二代｜TVB綠葉跌斷肋骨胸現凹位　家族背景猛尖沙咀經營星級酒樓

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 6 分鐘前

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熱門 啟德體育園 方大同 諾如病毒 超市大搜查 結業潮 學生津貼 金像獎2025 升中面試 名校專區 會員有獎

TVB綠葉跌斷肋骨恐胸現凹位，家族背景猛尖沙咀經營星級酒樓。

【張本立 / 餐飲世家 / 綠葉王】在電視劇《痞子殿下》中飾演「四大長老」之一北邪的演員張本立除是TVB綠葉王外，本身還是「飲食界富二代」。

他身兼數職，多年來接管家族飲食生意，不過他經營的黃大仙英都燒味廚房，日前突然宣布租約期滿即將結業，據悉，結業或與其身體有關。

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飲食界富二代｜50年英都燒味廚房即將結業

上周二（3月4日），英都燒味廚房在社交平台上發公告向食客告別：「3月8日話別江湖，大家有緣再聚，多謝街坊友好支持，祝大家生活愉快。」

隨後，有街坊發現餐廳門店外張貼一張黃色告示，寫道：「尊敬的顧客︰感謝您一直以來對黃大仙英都燒味廚房的支持與包容。黃大仙英都燒味廚房將會營業至2025年3月上旬。」

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飲食界富二代｜張本立跌斷肋骨恐胸現凹位

張本立接受媒體採訪時透露，平日自己工作太忙，既要忙酒樓、貿易公司生意及業務，又要兼顧拍戲，而如今年歲漸長，要適當放下，重視自己的身體健康。

而且，張本立在大年三十於廚房工作時不慎跌倒，至肋骨斷裂，他本以為身體會盡快恢復，可是後來才發現有更嚴重的問題，原來其胸部的肌肉亦被撞斷，但直至胸部下凹才發現；張本立透露現在右手僅有3成力氣，而現在要抓緊時間做手術。

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飲食界富二代｜張本立接受家族生意多年

其實張本立是香港漢寶集團創始人之一張錫鵬之子，1996年便開始接手家族酒樓生意，成為尖沙咀頂好海鮮酒家老闆。

在2010年，他接手有50年曆史的英都廚房，同時亦經營食品原材料供應分銷商及服裝設計師。

他早前在TVB的飲食節目擔任主持，有時會被不同節目邀請擔任節目嘉賓，後來他與TVB簽約成為合約藝人。

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