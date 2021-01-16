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【一屋都係女】日本潮媽生完孖女再生3胞胎 悉心配搭母女親子裝萌爆

親子 15:31 2021/01/16

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日本媽媽Makiko為女兒們悉心打扮。

女兒是爸爸媽媽的開心果，日本媽媽Makiko懷兩胎生了5名女兒，她先誕下一對孖女，其後再生了三胞胎，家中儼如小小女兒國。孖胎大女兒今年15歲，長成亭亭玉立的少女，擁有可愛秀氣的臉蛋；三胞胎小女兒亦有7歲，甜美純真的笑容溫暖人心。全職媽媽的Makiko最愛替女兒們打扮得時尚又漂亮，外出時必會「襯晒衫」，她亦喜歡為女兒做可愛的便當，把一家開心生活照放在IG分享，吸引大批粉絲。

育有5名「小公主」的Makiko，從4年前開始在IG分享女兒的日常，她用心地給女兒打扮，為她們穿上各式各樣的姊妹裝，每次有不同的主題。

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到野外欣賞太陽花，當然要有郊遊的衣著，糖果色系的連身裙配搭戴草帽，給人可愛俏皮的感覺。

以格仔為主調的打扮，三胞胎穿起黑白格仔公主袖上衣加黑色短裙，兩名姊姊則以黑白格仔裇衫襯黑色百摺短裙，加上牛仔外套，與妹妹襯到十足。

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最近三胞胎穿上黑色公主袖上衣、斑點圖案短褲和精目紅色布鞋，梳著可愛的孖辮，燦爛的笑容令人心融化。

3胞胎穿起牛仔工人褲、戴著藍紅色棒球帽，甚有嘻哈味道，看著雪糕格仔餅露出驚喜的表情，十分搞鬼可愛。

孖女的打扮則充滿少女味，其中有兩姊妹齊齊穿著棕色及黑色的棒球外套，加上淺色爛牛仔褲，頭上束起兩個小「牛角」，揹起桃紅色書包，青春活力十足。

Makiko亦經常跟女兒穿上親子裝，例如到主題樂園時，一家人一起戴上黃色冷帽、穿著黃色上衣及牛仔工人褲，好像6個可愛的「Minion」。

有時Makiko亦會為女兒配搭較鮮艷的衣服，例如以白色上衣加上桃紅色的短裙，出外一定備受注目。

除了為女兒打扮，Makiko亦經常為女兒準備營養豐富又精美的食物，媽媽的手藝實在是賞心悅目！這樣的午餐帶回學校，一定令其他同學大為羨慕。

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