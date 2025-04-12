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贖夢︱張家輝劉俊謙齊赴台灣宣傳　張學友聲賀力撐彭于晏美食款待

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 5 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

張家輝與劉俊謙齊赴台灣宣傳《贖夢》 。

【張家輝 / 劉俊謙 / 贖夢】張家輝自編自導自演作品《贖夢》中兩個主要角色蔡辛強和文醫生，自上映以來在網上掀起熱話，且成為網民熱捧的電影喜愛角色，熱映中的《贖夢》票房正邁向900萬元。

在昨日（4月11日）家輝導演和劉俊謙飛赴台北宣傳，電影公司為兩人帶來驚喜，「哥哥」張學友、徒弟彭于晏在首映禮現場聲賀家輝新片大賣。

贖夢︱張家輝回看新片釋懷演出泣不成聲　陳法拉朱晨麗合照不再「撞樣」

張家輝與劉俊謙齊赴台灣宣傳《贖夢》 。

贖夢︱

自10年前赴台宣傳《赤道》一片後，家輝再次踏這熟悉的地方，同樣感到親切。最驚喜的是「哥哥」學友和徒弟彭于晏窩心聲撐款待。

正在忙於演唱會的張學友，得知「弟弟」家輝來台宣傳，即使未能現身也特別錄音聲賀他，更打趣的說怕這個「弟弟」普通話不夠好，叫現場司儀幫忙翻譯，把在台上聽着的家輝弄得啼笑皆非。學友更以緊張大師希治閣來形容「弟弟」今次這部作品在拍攝上的張力，一時間令家輝受寵若驚。

而徒弟彭于晏得知師傅行程緊湊沒有時間品嚐當地美食，特地花心思送上珍珠奶茶、鳳梨酥給師傅品嚐。

大會同樣花心思設計了兩個以蔡辛強、文醫生造型的長攬枕，在台上分別送給家輝和阿謙，讓兩人深情擁抱入夢，互相幽默一番，勢必在當地掀起另一波蔡辛強、文醫生旋風。

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