香港先生︱已離巢香港先生轉當幕後為TVB拍節目 呂熙陳偉洪打籃球結緣原來是同鄉

【香港先生 / 呂熙 / 陳偉洪】兩位已離巢TVB的香港先生呂熙和陳偉洪最近分別以總制片人和製片人身份，參與TVB節目《鮮美湛江美景遊》，同為湛江人的二人參與幕後製作之餘，亦有當嘉賓主持，非常落力。

由李家鼎、黃亞保、林正峰、倪樂琳擔任主持的《鮮美湛江美景遊》，上周的最高收視為16.8點（109萬眾），為首個本地製作關於湛江的專題節目，向觀眾介紹平靚正的海鮮，適合喜愛北上消費的港人。

吕熙說：「我同偉洪都係湛江人，有陣時傾偈都喺度諗緊點樣可以用自己嘅專業幫到家鄉。希望今次節目可以令香港觀眾認識多啲湛江，等大家去旅遊多一個地方選擇！」陳偉洪則謂：「身邊有外國朋友睇完都話好多好嘢食好想去睇睇，佢地唔知原來咁近香港。」

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香港先生︱籃球隊結緣成兄弟

其實呂熙和陳偉洪相識十多年，二人因Hero籃球隊而結緣成為兄弟，雖然二人未有機會於TVB合作，卻曾於ViuTV劇集《冥冥之中》首次同框出鏡。

去年，二人合資拍攝短劇《我的AI女友》，如今再度合作製作《鮮美湛江美景遊》，可見二人默契十足。

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