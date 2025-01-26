與雯同行︱黃智雯與生命鬥士同遊迪士尼　Mandy愛心爆棚化身美容師為對方圓夢

▲ 黃智雯與患有先天性成骨不全的王彩霞同遊迪士尼。

黃智雯（Mandy）自離巢無綫後努力經營個人YouTube頻道，至今收穫逾2.6萬訂閱，有聲有色，而為宣揚正能量。

她特意在網上籌集有關夢想及勇氣等故事製作成半真人騷節目「與雯同行」，繼第一集「與雯同行」黃智雯為大馬粉絲彌補遺憾後，第二集邀請到自小患有先天性成骨不全的王彩霞擔任嘉賓，除為彩霞圓夢遊迪士尼，更為對方圓夢安排她初嘗做Facial滋味。

與雯同行︱黃智雯伴馬國粉絲遊香港彌補遺憾 Mandy回味旺角「掃街」青蔥歲月

▲ 黃智雯個人YouTube頻道「與雯同行」第二集。

與雯同行︱黃智雯做足資料搜集

昨晚（1月25日）播出的第二集「與雯同行」黃智雯跟自小患有先天性成骨不全的王彩霞一同遊迪士尼，為了令彩霞有一個舒適遊園旅程，黃智雯事前做了資料搜集，她說：「我都係第一次接觸啲身體唔方便、坐輪椅嘅朋友，所以真係特登上網做研究，要企左定企右，點樣先照顧到佢。」

不過彩霞十分獨立，完全可以照顧自己，連黃智雯驚歎不已，而在樂園中，黃智雯應彩霞願望，帶對方乘搭森林河流之旅飽覽美景，又陪彩霞首次嘗試玩旋轉木馬，逗得彩霞十分開心。

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與雯同行︱憶述患病經歷

在節目中，彩霞憶述突然患病做手術的經歷，彩霞透露醫生一度宣布無法完成手術，期間用心聆聽的黃智雯亦被彩霞的堅強故事感動到眼濕濕，她稱讚彩霞：「比我想像中更加、更加、更加有勇氣去面對醫生嘅呢句說話。」

黃智雯認為彩霞比自己勇敢，對這位新朋友肅然起敬，她坦言：「佢嘅動力係過完一關又一關，我會更加珍惜每一日，好Respect佢呢樣嘢。」

在節目尾聲，黃智雯送給彩霞一張美容療程兌換券，原來彩霞一直都希望嘗試做Facial。

因為一般的美容院很難給輪椅人士駛進，所以黃智雯悉心為對方安排，成功令彩霞首嘗做Facial的滋味，就連彩霞直言感覺好像發夢一樣，而在彩霞做Facial期間，黃智雯偷偷走到到美容院代身美容師親手為對方做Facial，令彩霞十分驚喜。

▲ 黃智雯個人YouTube頻道「與雯同行」第二集。

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