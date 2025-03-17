食安新焦點︱食生蠔感染諾如病毒風險特別高　4類高風險人士應避免生食貝類海產

▲ 食生蠔感染諾如病毒風險較高。

諾如病毒是世界各地食物中毒的主要致病原。諾如病毒主要經由吃下或飲用受污染的食物或水傳播，但亦可經由人與人直接接觸，或由受污染物件或空氣微粒間接傳播。諾如病毒少至十個病毒粒子便可致病。雖然酒精搓手液可以殺死多種致病菌，但對諾如病毒卻起不了作用。

受諾如病毒感染的人士可以排出大量病毒，有些甚至在感染後一段時間仍然持續。病毒粒子附在物件上多日甚至多個星期後仍能造成感染。因此，徹底洗淨雙手對預防病毒傳播非常重要。

諾如病毒感染的潛伏期通常為24至48小時，主要病徵為嘔吐、腹瀉和噁心，有時也會出現低燒。有些患者的病情會特別嚴重，特別是幼童、長者和免疫力弱的人士。現時沒有疫苗或專門療法去預防或治療諾如病毒感染。諾如病毒感染在冬天較常見，可引致大型的食物中毒事故。

諾如病毒能夠在冰點下的低溫生存。與大部分細菌相比，諾如病毒相對耐熱，食物即使加熱至攝氏60度並維持30分鐘後，諾如病毒仍然可具傳染性。此外，諾如病毒也耐酸。因此，如果蠔隻受了污染，即使進食時蘸檸檬汁、醋，或配以酒精，都不能預防感染。

食安新焦點︱諾如病毒與蠔

蠔與其他雙貝類海產一樣，以鰓過濾大量海水的方式進食，如果蠔生長於受污染水域，便容易受到污染。

諾如病毒依附在蠔的消化系統，可以濃縮到周圍海水的99倍。因此很難透過清洗去除蠔體內的諾如病毒，淨化處理也效果不大。因此，進食生蠔或未經徹底煮熟的雙貝類海產風險特別高。

▲ 食生蠔或未經徹底煮熟的雙貝類海產染諾如病毒風險高。

食安新焦點︱控制措施

食用生蠔存在固有的食物中毒風險。為減低風險，無論是進食還是購買生蠔，都應光顧可靠的持牌店舖。高風險人士（長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人）應避免進食生的貝類海產，包括生蠔。切勿生吃只供熟食（即須烹煮）的蠔隻。徹底煮熟食物，把食物加熱至中心溫度達攝氏90度並維持90秒，能消滅諾如病毒。

業界在採購貝類海產（包括蠔）時，應購自可靠的供應商，並須附有原產地有關當局簽發的衞生證書。售賣生吃海鮮（包括蠔）須得到食物環境衞生署批准。

有腸胃炎症狀（如腹瀉和嘔吐）的飲食業從業員不應處理食物。感染諾如病毒的飲食業從業員須於症狀 消失後至少48小時才考慮可否重回崗位。

（以上資訊由食物安全中心提供）