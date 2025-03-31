赤口組の東亞丈夫︱薛晉寧笑談新手丈夫血淚　阿檸向李佳芯道歉：Ali對唔住

▲ 阿檸與商業電台董事及行政總裁陳靜嫻及叱咤903眾DJ之合照。

叱咤903薛晉寧（阿檸）繼2024年首個個人騷《赤口組》後,今年移師沙田大會堂，舉行一連四場《赤口組の東亞丈夫》，數盡新婚一年的荒誕事件,拆解東亞婚姻的光怪陸離,與觀眾大講「人夫經」，更直接數盡社會奇怪現象。

4場演出於昨日(3月30日)圓滿結束，多位叱咤903同事伙伴以及圈中好友均現身入場支持，當中包括：商業電台主席何驥、董事及行政總裁陳靜嫻，以及叱咤903眾DJ:當奴、阿占、謝茜嘉、阿正及 Elsie等。

▲ 阿檸與商業電台董事及行政總裁陳靜嫻及叱咤903眾DJ之合照。

赤口組の東亞丈夫︱笑談工仔正確心態

常於社交網站大方分享個人及夫妻日常的阿檸，於這次棟篤笑大談生活中遇過的軼事，鼓勵港人反思職場觀念。

阿檸於笑談童年時曾向老師提出屈原與皇帝有私情的大膽想法，源自於自覺工作並非人生的首要事。

阿檸更自嘲曾經歷過停職，深深明白「打工仔心態」:「如果古代人嚟到現代,畀人停職,第一時間梗係postthreads 呻下。第二係乜?病假都係假,梗係出海係海中心睇下風景。同埋,如果佢兩個唔係『有路』,皇帝點會為咗屈原立法定假期,你諗下現代有打工仔死咗都唔會全公司放假啦。做打工仔嘅,點會為咗個皇帝投河。」

▲ 薛晉寧（阿檸）寄語香港人將心中所想講出來，多多抒發情緒。

赤口組の東亞丈夫︱被匿名攻擊致不敢生育

由男友身份轉為丈夫已經一年的阿檸更大談自己與妻子(太太 Olivia)價值觀上的「夾」與「唔夾」，又分享自己對於結婚生子的獨有觀念。

阿檸稱與妻子「唔夾」在於妻子希望有下一代，而自己一向不想生育，續分享自己去年因上載短片投訴住所電梯電纜故障而飽受網民攻擊的慘事,慨嘆社會匿名攻擊文化令他更加不敢讓下一代在這種社會中長大。

阿檸稱:「條片post上網之後好多攻擊嘅comment 係咒我死,話『如果咁都死得就抵你死啦』、『窮 L 就移民啦』同『嗰條威也嚟㗎唔係電纜呀 On X,邊有咁易死呀冇 X 常識』,結果㩒入去,咒我死嘅係個『新手媽媽良心店』嘅 IG,另一個係 icon 放全家福嘅老豆,你話我點敢畀我個仔同佢哋個仔做同學......」

▲ 阿檸展示老婆（Oli)因擔心自己嘴賤折福而手抄的佛經。

赤口組の東亞丈夫︱公開向李佳芯道歉

阿檸又笑稱自己作為娛樂圈工作者，在避開出軌嫌疑上十分謹慎，甚至到需要跟眾多女藝人道歉，其中一個是李佳芯（Ali）:「結婚呢一年，我作為一個『純血肥仔』係好小心，試過經過Ali張相讚佢靚，激嬲老婆，我之後都儘量避嫌。」

阿檸續分享一次不小心「伏」Ali的搞笑事件:「Ali上年出現喺拉闊音樂會，我已經有咁遠走咁遠，點知Ali走過嚟問我北面停車場喺邊，我當時指咗佢去南邊，Ali對唔住呀。」

阿檸又表示夫妻相處肯「夾」是重中之重：「夾可以係個名詞，但都係動詞，我同 Oli(薛晉寧太太 Olivia)有嘢夾有嘢唔夾,但我嘅感悟係首先要肯『夾』(動詞)先會『夾』。」

▲ 阿檸與老婆（Oli)之合照。

他更搞笑感激妻子無限信任:「除咗平時我做任何決定你都信任我之外，真係全個地球得Oli 信我會同到 Ali 一齊咋!」

阿檸更在棟篤笑尾聲寄語香港人多多抒發情緒，將心中所想講出來:「今次開騷係希望將一啲問題講出嚟，如果可以就解決佢,嚴重啲嘅問題，解決唔到就得意啲咁過渡佢囉。」棟篤笑完結後，阿檸於場外與觀眾拍大合照留念為這次的棟篤笑畫上完滿的句號。

▲ 阿檸與《赤口組の東亞丈夫》全場觀眾之大合照。

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