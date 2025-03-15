金秀賢裸照曝光︱金秀賢疑半裸洗碗照被公開　金賽綸母提7大重點反擊：不要再打電話來

▲ 金秀賢疑脫褲洗碗照曝光。

【金賽綸 / 金秀賢 / 金秀賢裸照 / 金賽綸媽媽】金秀賢近日因被「縱橫研究所」連日不斷爆料指他與金賽綸種種糾纏，令金秀賢形象大插水。

而金秀賢經理人公司Gold Medalist發出聲明，並一改口風，承認金秀賢曾與金賽綸相戀，但強烈否認與未成年的金賽綸相戀。

今日（3月15日）公開發文，表示想要親自見金賽綸媽媽，稱：「公司的經營團隊想要與母親您一起見面，充分地說明原委，不論是何時，請您與Gold Medalist聯絡，謝謝。」

同時更表示：「這些照片涉及金秀賢先生與已故者的私生活，沒有任何理由應當被隨意公開，請停止散播個人私生活相關內容。」

金賽綸逝世｜韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言 金賽綸媽媽潰要求：拜託裁定他的罪！

▲ 金秀賢疑脫褲洗碗照曝光。

金秀賢裸照曝光︱「閃卡」疑在金賽綸家拍攝

但在今日傍晚約6時，「縱橫研究所」再次直播，更貼出一張金秀賢疑裸下身的洗碗照片。

據知，金秀賢早前稱因報道正遭受極大壓力，情緒極度不安，金賽綸母親為免他由此作出「極端選擇」，曾稱暫時不讓「縱橫研究所」公開他的裸照。

但是在今日直播卻公開了一張疑似金秀賢半裸背影相，相中男子上身穿著休閒衣物，下身卻裸露，「縱橫研究所」用文字遮住相中人的臀部位置。

相片公開後，有網民翻查以前資料發現，當中廚房與金賽綸在2020年實境節目《On & Off》曾公開的家中廚房如出一轍。

另外，一張早前披露金秀賢與金賽綸合照，相中金秀賢配戴的帽，疑有品牌職員表示自家商品「2015年冬天開始贊助」，當時金賽綸只有15歲未成年，疑質疑金秀賢「成年才交往」說法。

不過經理人公司亦公開照片數據，以證實相片係2019年12月拍攝，兩邊各執一詞。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

金秀賢裸照曝光︱金賽綸母親列7個重點

同時，節目列出金賽綸母親回應，提出7個重點，指：

第一，我們希望金秀賢承認他從金賽綸未成年時期起就開始交往，並公開正式道歉。第二，我們希望經紀公司GOLDMEDALIST對於過去3年來一直聲稱『雙方未曾交往』的輿論操作，以及僅僅是3天前仍聲稱『從未交往』一事，公開正式道歉。第三，金賽綸身為公司創始成員之一，請承認她做出的貢獻，並且表示歉意。第四，請承認對金賽綸發出7億韓元的存證信函和催繳償還這件事，並且公開道歉。

對於金賽綸母親昨天的聲明未提到金秀賢，她今天在第五點聲明中解釋，指是希望將重點放在警告前娛樂記者李鎮浩和網暴者，指：

第六，為了證明李鎮浩的發言是假消息，不得不提到金賽綸曾與金秀賢交往的事情，在這種不得已的情況下，才會發布相關照片。希望大家能夠諒解。 第七，我們預計下週對李鎮浩提起刑事訴訟，因此要求他公開道歉。他曾經說過要去靈骨塔，但最後說找不到所以沒去，對於這一點，我們希望他正式道歉。他雖然聲稱自己只是為了確認事實，但我們家屬對於這樣的做法感到被利用，這讓我們非常不安。

金秀賢回應︱金秀賢公開要求與金賽綸母親見面 請求停止散播私生活照：恐怕不合適

金秀賢認愛金賽綸｜金秀賢首認戀情「還原真相」 第4度發聲明自揭與金賽綸拍拖時間地點

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】