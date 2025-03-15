  • 21°C
香港時間：2025316日 (日) 14:04

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金秀賢裸照曝光︱金秀賢疑半裸洗碗照被公開　金賽綸母提7大重點反擊：不要再打電話來

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 15 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金秀賢疑脫褲洗碗照曝光。

【金賽綸 / 金秀賢 / 金秀賢裸照 / 金賽綸媽媽】金秀賢近日因被「縱橫研究所」連日不斷爆料指他與金賽綸種種糾纏，令金秀賢形象大插水。

而金秀賢經理人公司Gold Medalist發出聲明，並一改口風，承認金秀賢曾與金賽綸相戀，但強烈否認與未成年的金賽綸相戀。

今日（3月15日）公開發文，表示想要親自見金賽綸媽媽，稱：「公司的經營團隊想要與母親您一起見面，充分地說明原委，不論是何時，請您與Gold Medalist聯絡，謝謝。」

同時更表示：「這些照片涉及金秀賢先生與已故者的私生活，沒有任何理由應當被隨意公開，請停止散播個人私生活相關內容。」

金賽綸逝世｜韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言　金賽綸媽媽潰要求：拜託裁定他的罪！

金秀賢疑脫褲洗碗照曝光。

金秀賢裸照曝光︱「閃卡」疑在金賽綸家拍攝

但在今日傍晚約6時，「縱橫研究所」再次直播，更貼出一張金秀賢疑裸下身的洗碗照片。

據知，金秀賢早前稱因報道正遭受極大壓力，情緒極度不安，金賽綸母親為免他由此作出「極端選擇」，曾稱暫時不讓「縱橫研究所」公開他的裸照。

但是在今日直播卻公開了一張疑似金秀賢半裸背影相，相中男子上身穿著休閒衣物，下身卻裸露，「縱橫研究所」用文字遮住相中人的臀部位置。

相片公開後，有網民翻查以前資料發現，當中廚房與金賽綸在2020年實境節目《On & Off》曾公開的家中廚房如出一轍。

另外，一張早前披露金秀賢與金賽綸合照，相中金秀賢配戴的帽，疑有品牌職員表示自家商品「2015年冬天開始贊助」，當時金賽綸只有15歲未成年，疑質疑金秀賢「成年才交往」說法。

不過經理人公司亦公開照片數據，以證實相片係2019年12月拍攝，兩邊各執一詞。

點擊圖片放大
+6
+5

金秀賢裸照曝光︱金賽綸母親列7個重點

同時，節目列出金賽綸母親回應，提出7個重點，指：

第一，我們希望金秀賢承認他從金賽綸未成年時期起就開始交往，並公開正式道歉。第二，我們希望經紀公司GOLDMEDALIST對於過去3年來一直聲稱『雙方未曾交往』的輿論操作，以及僅僅是3天前仍聲稱『從未交往』一事，公開正式道歉。第三，金賽綸身為公司創始成員之一，請承認她做出的貢獻，並且表示歉意。第四，請承認對金賽綸發出7億韓元的存證信函和催繳償還這件事，並且公開道歉。

對於金賽綸母親昨天的聲明未提到金秀賢，她今天在第五點聲明中解釋，指是希望將重點放在警告前娛樂記者李鎮浩和網暴者，指：

第六，為了證明李鎮浩的發言是假消息，不得不提到金賽綸曾與金秀賢交往的事情，在這種不得已的情況下，才會發布相關照片。希望大家能夠諒解。

第七，我們預計下週對李鎮浩提起刑事訴訟，因此要求他公開道歉。他曾經說過要去靈骨塔，但最後說找不到所以沒去，對於這一點，我們希望他正式道歉。他雖然聲稱自己只是為了確認事實，但我們家屬對於這樣的做法感到被利用，這讓我們非常不安。

金秀賢回應︱金秀賢公開要求與金賽綸母親見面　請求停止散播私生活照：恐怕不合適

金秀賢認愛金賽綸｜金秀賢首認戀情「還原真相」　第4度發聲明自揭與金賽綸拍拖時間地點

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

金賽綸逝世｜韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言　金賽綸媽媽潰要求：拜託裁定他的罪！
18:38 2025/03/14
金賽綸逝世｜韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言　金賽綸媽媽潰要求：拜託裁定他的罪！
金秀賢認愛金賽綸｜金秀賢首認戀情「還原真相」　第4度發聲明自揭與金賽綸拍拖時間地點
11:39 2025/03/14
金秀賢認愛金賽綸｜金秀賢首認戀情「還原真相」　第4度發聲明自揭與金賽綸拍拖時間地點
金秀賢金賽綸︱金秀賢近況曝光被揭精神崩潰　魂不守舍不斷道歉要人陪伴看顧
09:30 2025/03/14
金秀賢金賽綸︱金秀賢近況曝光被揭精神崩潰　魂不守舍不斷道歉要人陪伴看顧
金賽綸逝世｜金秀賢再有戀金賽綸證據曝光　服兵役期間寫信5個字告白
19:37 2025/03/12
金賽綸逝世｜金秀賢再有戀金賽綸證據曝光　服兵役期間寫信5個字告白
金賽綸逝世｜金賽綸酒駕原因疑被逼陪酒逃跑　金秀賢三度否認指控稱下周將親自回應
16:13 2025/03/13
金賽綸逝世｜金賽綸酒駕原因疑被逼陪酒逃跑　金秀賢三度否認指控稱下周將親自回應
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪
09:52 2025/03/13
金秀賢出軌︱金秀賢被爆與金賽綸拍拖期間出軌　被指當小三女星凌晨發文：疲憊不堪

你可能感興趣

金賽綸逝世｜韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言　金賽綸媽媽潰要求：拜託裁定他的罪！
18:38 2025/03/14
金賽綸逝世｜韓網民拆解金秀賢聲明3大謊言　金賽綸媽媽潰要求：拜託裁定他的罪！
金秀賢認愛金賽綸｜金秀賢首認戀情「還原真相」　第4度發聲明自揭與金賽綸拍拖時間地點
11:39 2025/03/14
金秀賢認愛金賽綸｜金秀賢首認戀情「還原真相」　第4度發聲明自揭與金賽綸拍拖時間地點
金秀賢金賽綸︱金秀賢近況曝光被揭精神崩潰　魂不守舍不斷道歉要人陪伴看顧
09:30 2025/03/14
金秀賢金賽綸︱金秀賢近況曝光被揭精神崩潰　魂不守舍不斷道歉要人陪伴看顧
娛樂人物職業 演員 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月16日 時間12:05）
內地遊客｜油麻地麵包店食霸王餐　內地客「斷正」反駁： 我不知道嚐一下也要付錢！
內地遊客｜油麻地麵包店食霸王餐　內地客「斷正」反駁： 我不知道嚐一下也要付錢！
金秀賢回應︱金秀賢公開要求與金賽綸母親見面　請求停止散播私生活照：恐怕不合適
金秀賢回應︱金秀賢公開要求與金賽綸母親見面　請求停止散播私生活照：恐怕不合適
娛圈孝順仔｜凍齡混血歌手上載影片悼念亡父　利用AI重現「父子」相擁畫面超動容
娛圈孝順仔｜凍齡混血歌手上載影片悼念亡父　利用AI重現「父子」相擁畫面超動容
天氣報告｜強雷雨區即將抵港 天文台預計短時間內受冰雹影響
天氣報告｜強雷雨區即將抵港 天文台預計短時間內受冰雹影響