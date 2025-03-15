鄧麗欣演唱會︱Stephy紅館首場個唱林峯驚喜登場　鄧麗欣兩度灑淚即興唱《最後一塊》

▲ 林峯驚喜現身任鄧麗欣演唱會嘉賓。

【鄧麗欣 / 鄧麗欣演唱會 / 女神】首次登上紅館舞台的鄧麗欣（Stephy）在昨晚（14日）舉行一連三場「STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025」，張繼聰、謝安琪、陳健安、梁釗峰、林熙彤、劉沛蘅、湯駿業、馮志強導演和陳詠燊導演等捧場。

Stephy與表演嘉賓林峯驚喜合唱，更是哄動全場。終於夢想成真，首踏紅館的Stephy台上兩度感動灑淚。

鄧麗欣演唱會丨Stephy出道22年首次紅館開個唱 拍海報鏡頭後腰痛book定脊醫

▲ 鄧麗欣舉行一連三場「STEP by STEPHY鄧麗欣紅館演唱會2025」。

鄧麗欣演唱會︱Stephy感謝母親支持

演唱會由Stephy穿上閃石服裝演唱《戲一場》、《黑夜孤寂。白晝如焚》和《不要離我太遠》等歌曲揭開序幕，接著她換上彩色露腰裝，以《No One Knows》、《宇宙最強》、《紅組加油》和《心急人上》等經典快歌，勾起觀眾集體回憶，期間舞蹈員更將Stephy捧起360度側手旋轉，全場歡呼。

連場精彩表演後，Stephy興奮地高呼「紅館」，觀眾報以熱烈掌聲和歡呼。她問台下觀眾：「幾十年冇跳舞，係咪好有誠意先？嗰幾個圈練習時企唔穩。」還大騷腹肌。

「唔好意思，要你哋等咁耐，終於喺呢度見面，好多謝大家陪住我成長，一路不放棄我，等我上到呢個舞台，非常多謝你哋。」她表示演唱會以「step」命名，是要紀錄演藝路的每一步，而初出道的歌曲是重要一步，還感謝母親支持，唱出為她而寫的《童謠》。

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鄧麗欣演唱會︱林峯跳唱《Chok》掀高潮

當Stephy演唱《十分愛》之後，表演嘉賓林峯升上舞台，全場驚喜尖叫，他們合唱《好心好報》後擁抱。Stephy說：「好多人問我邊個係嘉賓，我一直唔講，係咪好驚喜呢？」林峯笑說：「其實我哋無論拍戲，甚至從未同台合作，所以你（Stephy）一搵我就立即答應，因為首度合作就係紅館！」

然後他們比較出道年資，林峯笑言一定不及台下張繼聰早，因為他由童星出道！他又表示今次當為自己5月紅館個唱作預演，當Stephy返後台換衫，他再點名張繼聰和觀眾站起來跳舞，然後他與舞蹈員跳唱《Chok》，掀起高潮。

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鄧麗欣演唱會︱唱《黑白照》哽咽觀眾接力

之後，Stephy換了透視黑色舞衣演唱新歌《不可得》，又與一眾女舞蹈員大跳性感舞演唱《我是⋯》和《派對動物》。全場揮動手燈大合唱《藍鞋子》、《親朋勿友》和《電燈膽》等金曲，期間唱《黑白照》時哽咽，觀眾接力唱。

在encore後，Stephy再出場，並說：「多謝每位買飛入場嘅觀眾，畀我好大好嘅信心去繼續努力，唔好放棄自己嘅夢想，要喺呢個舞台上繼續唱歌俾大家聽。若干年後你哋可能唔記得咗呢個show，起碼呢一刻，希望我有感動過你哋一秒鐘，或者一首歌嘅時間，都係一個好重要嘅moment。」之後她唱《Forever Friends》眼泛淚光，非常感動。

雖然Stephy與樂手都離開舞台，但部份觀眾不肯散場，大叫encore，於是換了便服的Stephy與音樂總監蘇道哲再出場，即興唱出《最後一塊》，為首場紅館演唱會畫上句號。

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