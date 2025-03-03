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方大同離世︱將止痛藥說明書折成千紙鶴　疑醫護指方大同離世時：走得很平靜

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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方大同在上月21日病逝，終年41歲。

【方大同 / 方大同逝世 / 那沙漠裡的水】音樂才子方大同在上月21日病逝，終年41歲，死訊直到前日3月1日才公開，而方大同的告別式於前日低調完成，有指舉辦地點為雲南。

至於方大同的死因沒有向外公布，因此讓不少網民猜測他罹癌。另一方面，因方大同生前受肺功能問題所擾，故有網民聲稱方大同過世時，肺部有嚴重纖維化。

而據內地媒體《錢江晚報》報道，方大同在2024年9月推出最後一張專輯《夢想家》，是他在治療期間所創作，而且即使在生病，方大同還在畫分鏡圖，甚至將止痛藥說明書折成千紙鶴。

方大同離世｜遺作《夢想家》病中錄製　方大同生前最後帖文曝光：祝大家身體健康

方大同的喪禮在3月1日低調舉行。

方大同離世︱平靜地離開沒太多痛苦

另外，昨日（3月2日）有自稱是醫護人員的內地網民在小紅書寫下長文，稱：「關於大同的最後一程，昨天回了一條評論，然後很多喜歡大同的朋友們私信想瞭解大同的情況，我本來不想透露相關信息，可是在這個流量為王的時代，網上一些人為了流量消費逝者實在讓人不恥。」

該網人民解釋自己發文並不是為流量，只是想告訴大十家方大同臨終時沒有受太多的痛苦：「我就是個普通的醫務工作者，我並不需要流量，只是想讓千千萬萬個像我一樣喜歡大同的朋友們放心，他走的很平靜，並沒有受到太多痛苦。」

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方大同離世︱家裡全是音樂相關物品

然後該網民指：「2月21日上午，我們接到120電話，去到了他家，大家都不敢相信躺在面前的是那個才華橫溢的音樂才子，出於對逝者的保護，也出於對家屬的尊重，更出於對大同的喜愛，在現場的人都選擇了保守這個秘密。」

該網民續稱：「他真的很愛音樂，他家裡全是音樂相關的物品」，不過該網民沒舉出更有力證據證明其內容屬實。

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方大同離世︱經理人呼籲勿亂傳消息

對於方大同死訊曝光後的種種傳聞，其經理人向內地媒體證實，方大同的告別式是在雲南舉辦。

至於其餘傳聞比如罹癌、肺部嚴重纖維化、用止痛藥說明書折千紙鶴等，經理人沉痛呼籲，外界不要因為流量而網傳、誤傳，認為這世界有更多值得關注的事情，也盼外界能給予方大同親友空間，希望是用方大同最愛的音樂、圖文小說去緬懷他。

也出現許多傳聞，

 

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撰文 : 黃泳欣 TOPick記者

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