方力申夫婦︱方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」　小方夫婦動作有默契勁甜蜜

▲ 方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」。

【方力申 / 方力申太太 / 葉萱 / 陳秀珠】現年44歲的方力申（小方）上月情人節當日突然宣布，已與女友葉萱在美國結婚。

結婚喜訊公布當日，小方回應傳媒稱：「上星期喺美國Santa Monica beach度surprise求婚成功，我租架飛機掛個banner有相同字句求婚，之後影婚紗相，衫都預先安排好，之後再換第二套婚紗嘅時候，第二驚喜出現就係證婚人，我話其實我想今日就結婚，最後兩個都喊晒。」

因此，不少好友都未能參與方力申夫婦的婚禮，故小方與太太葉萱回港後，不時約好友飯聚，介紹老婆給朋友認識。

方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程 出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮

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方力申夫婦︱小方帶葉萱見陳秀珠

小方十分念舊，帶葉萱與曾經在劇集《甜孫爺爺》飾演他媽媽的陳秀珠見面，而陳秀珠日前在個人社交平台上載他們的合照。

從相中所見，小方與老婆葉萱十分有默契地舉起V字手勢，與「皇阿媽」陳秀珠齊笑望鏡頭，以照片紀錄這次相聚。而葉萱顯得有點靦腆，而網民大讚方太：「他老婆樣子溫溫柔柔的」。

陳秀珠並在帖文寫道：「看見我的二阿哥終於踏上人生另一個階段，皇阿媽祝福你們開心 幸福 快樂 Love U」。而小方亦留言感謝對方嘅祝福：「Thank you 皇阿媽」。

其實小方與陳秀珠曾在《甜孫爺爺》合演母子外，還有電影《獨家試愛》與《紀念日》，小方讓陳秀珠見「新抱」葉萱，可見小方十分念舊重情。

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