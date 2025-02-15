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徐熙媛大S去世｜具俊曄暴瘦出席大S告別式　小S首發文32字訴心聲：我親愛的姊姊

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撰文： 文體藝online

發布時間： 26 分鐘前

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熱門 方力申 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S與小S一向感情深厚。

【大S / 徐熙媛 / 小S / 徐熙娣】大S徐熙媛在日本旅行時因流感併發肺炎猝逝，終年48歲。

日前，親人為大S舉行告別聚會，出席者包括大S丈夫具俊曄、S媽黃春梅、妹妹小S徐熙娣，以及好友陳建州、范瑋琪（范范）、范曉萱、吳佩慈及賈永婕夫婦等，他們並照大S生前遺願，喝香檳、吃水果，齊緬懷大S說生前點滴作告別。

據賈永婕透露，范曉萱在告別式當日以鋼琴彈奏一首屬於她和大S深厚回憶的樂曲，讓現場氣氛感傷而溫馨。

至於具俊曄更暴瘦，賈永婕表示︰「不到10天前在日本見過他，昨天看到他真的有嚇到，真的瘦非常多，我只能忍著內心震驚，叮囑他要好好照顧自己。」她指在目測下，覺得具俊曄瘦了近6公斤。

大S徐熙媛去世︱大S難逃「逢九遇劫」　 算命師傅驚揭小S命盤：與姊姊相似

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徐熙媛大S去世｜小S黑底白字發文

告別會結束後，之前一直透過經理人回應大眾的小S，在大S逝世約兩周後，首度在個人社交平台親發文，以黑底白字寫道：「感謝大家用不同的方式悼念我親愛的姊姊熙媛，徐家誠摯的表達我們的敬意」，並配上蕭邦《離別曲》為背景音樂。

另外，大S、小S好友蔡康永亦發文：「活下來的人，有一個任務是想念，要為了這個任務 好好活着，不然已去的身影 就會變淡，因為少一個人記得。」

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