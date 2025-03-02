長腿女神︱昔日《3日2夜》女神三年抱兩　陀住B馬爾代夫補度蜜月：留下美好回憶

▲ 「長腿女神」曾淑雅陀住B到馬爾代夫旅行，但從身材看不出她在懷孕。

【曾淑雅 / 長腿女神 / 靚媽】有TVB「長腿女神」之稱的曾淑雅（Jumbo）因主持《3日2夜》等節目人氣急升成宅男女神。

可是，女神在2023年7月封盤，無預警下突然宣布與圈外男友結婚，而且雙喜臨門，在同年11月誕下兒子Kobe，卸貨後火速修身做靚媽。

在去年，曾淑雅宣布離巢TVB，當時發文表示：「回歸自由人的生活，走回自己的道路。」離開大台後，她積極經營個人社交平台當KOL。

女神卸貨丨曾淑雅貼母子照分享喜悅 Jumbo透露懷孕驚險事：危機都一一跨過

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

長腿女神︱曾淑雅陀B往馬爾代夫旅行

在今年元旦，曾淑雅再公布懷有第二胎。一向活力十足的她，日前更陀住未出世的B女與丈夫飛到馬爾代夫補度蜜月。她回港後，於個人社交平台發文，回味今次旅程，寫道：

maldives honeymoon +babymoon很美滿的結束了 帶著小女兒一起。確實舒適最緊要，為了好好的享受這趟旅程。最後沒有拍vlog。什至帶了的航拍也沒有用 所以這次沒有YouTube 旅遊片了（現在是一位超渴睡媽媽）不過這次旅程還是拍了好多美美照片 要感謝另一伴的耐性好讓我好好的留下美好回憶 #回歸當媽生活#乖乖養胎#辛苦婆婆幫忙照顧

同時，曾淑雅並在社交平台大騷是次享受陽光與海灘的旅行照片，當中更不乏泳照，從相中片所見，她身段仍十分fit，完全不似正懷孕，不愧是女神。

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

長腿女神丨曾淑雅晒最新孕照明艷照人 透露陀B不容易感受恥骨痛

【宅男女神】曾淑雅宣布升呢做媽媽 Jumbo： 感恩小寶寶選了我

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5