  • 22°C
香港時間：202532日 (日) 00:33

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長腿女神︱昔日《3日2夜》女神三年抱兩　陀住B馬爾代夫補度蜜月：留下美好回憶

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「長腿女神」曾淑雅陀住B到馬爾代夫旅行，但從身材看不出她在懷孕。

【曾淑雅 / 長腿女神 / 靚媽】有TVB「長腿女神」之稱的曾淑雅（Jumbo）因主持《3日2夜》等節目人氣急升成宅男女神。

可是，女神在2023年7月封盤，無預警下突然宣布與圈外男友結婚，而且雙喜臨門，在同年11月誕下兒子Kobe，卸貨後火速修身做靚媽。

在去年，曾淑雅宣布離巢TVB，當時發文表示：「回歸自由人的生活，走回自己的道路。」離開大台後，她積極經營個人社交平台當KOL。

女神卸貨丨曾淑雅貼母子照分享喜悅　Jumbo透露懷孕驚險事：危機都一一跨過

點擊圖片放大
+15
+14

長腿女神︱曾淑雅陀B往馬爾代夫旅行

在今年元旦，曾淑雅再公布懷有第二胎。一向活力十足的她，日前更陀住未出世的B女與丈夫飛到馬爾代夫補度蜜月。她回港後，於個人社交平台發文，回味今次旅程，寫道：

maldives honeymoon +babymoon很美滿的結束了  帶著小女兒一起。確實舒適最緊要，為了好好的享受這趟旅程。最後沒有拍vlog。什至帶了的航拍也沒有用 所以這次沒有YouTube 旅遊片了（現在是一位超渴睡媽媽）不過這次旅程還是拍了好多美美照片 要感謝另一伴的耐性好讓我好好的留下美好回憶 #回歸當媽生活#乖乖養胎#辛苦婆婆幫忙照顧

同時，曾淑雅並在社交平台大騷是次享受陽光與海灘的旅行照片，當中更不乏泳照，從相中片所見，她身段仍十分fit，完全不似正懷孕，不愧是女神。

點擊圖片放大
+19
+18

長腿女神丨曾淑雅晒最新孕照明艷照人　透露陀B不容易感受恥骨痛

【宅男女神】曾淑雅宣布升呢做媽媽　Jumbo： 感恩小寶寶選了我

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【女神結婚】曾淑雅宣布結婚　Jumbo上載婚照：人生的新階段【多圖】
17:57 2023/07/22
【女神結婚】曾淑雅宣布結婚　Jumbo上載婚照：人生的新階段【多圖】
美魔女陳自瑤｜陳自瑤卸妝片流出　Yoyo素顏真實容貌震撼網民
16:20 2025/02/26
美魔女陳自瑤｜陳自瑤卸妝片流出　Yoyo素顏真實容貌震撼網民
中年好聲音3｜音樂女神海兒回歸　露膊仙氣Look現身為男參賽者準備紙巾？
00:31 2025/03/01
中年好聲音3｜音樂女神海兒回歸　露膊仙氣Look現身為男參賽者準備紙巾？
【宅男女神】曾淑雅正式封盤榮升人妻　Deep V性感婚紗照曝光
09:53 2023/07/25
【宅男女神】曾淑雅正式封盤榮升人妻　Deep V性感婚紗照曝光
【陀槍師姐2021】Jumbo演密實女警反差極大　曾淑雅IG騷性感照大派福利【多圖】
16:19 2021/02/27
【陀槍師姐2021】Jumbo演密實女警反差極大　曾淑雅IG騷性感照大派福利【多圖】

你可能感興趣

【女神結婚】曾淑雅宣布結婚　Jumbo上載婚照：人生的新階段【多圖】
17:57 2023/07/22
【女神結婚】曾淑雅宣布結婚　Jumbo上載婚照：人生的新階段【多圖】
美魔女陳自瑤｜陳自瑤卸妝片流出　Yoyo素顏真實容貌震撼網民
16:20 2025/02/26
美魔女陳自瑤｜陳自瑤卸妝片流出　Yoyo素顏真實容貌震撼網民
中年好聲音3｜音樂女神海兒回歸　露膊仙氣Look現身為男參賽者準備紙巾？
00:31 2025/03/01
中年好聲音3｜音樂女神海兒回歸　露膊仙氣Look現身為男參賽者準備紙巾？
曾淑雅 娛樂人物職業 演員 KOL 綜藝節目 三日兩夜 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

突發｜聖保羅書院證實中五學生杭州交流期間身故　正了解詳情
突發｜聖保羅書院證實中五學生杭州交流期間身故　正了解詳情
珍惜生命｜長沙灣28歲男燒炭自殺　消息指為偷食小薯茄吳泳健身教練William
珍惜生命｜長沙灣28歲男燒炭自殺　消息指為偷食小薯茄吳泳健身教練William
暴躁乘客｜暴躁男乘客搭的士未講具體落車點　鬧爆司機「停錯位」母親幾度勸交
暴躁乘客｜暴躁男乘客搭的士未講具體落車點　鬧爆司機「停錯位」母親幾度勸交
方大同離世｜歌手方大同上月21日離世　終年41歲
方大同離世｜歌手方大同上月21日離世　終年41歲
急症室最長等候時間（03月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月01日 時間16:05）