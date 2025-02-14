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金像獎2025︱《爸爸》獲11項提名劉青雲成影帝大熱　谷祖琳蘇文濤入圍感興奮

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2025/02/14 16:16

最後更新： 2 小時前

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熱門 金像獎2025 方力申 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 保暖大法 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

《爸爸》在今屆香港電影金像獎獲11項提名。

【金像獎2025 / 爸爸 / 劉青雲 / 谷祖琳 / 蘇文濤】「第四十三屆香港電影金像獎」在今日（2月14日）公布提名名單，由翁子光執導的《爸爸》獲11項金像獎提名，當中包括角逐最佳電影、最佳導演、最佳女配角、最佳新演員、最佳男主角等，當中劉青雲更屬今屆影帝大熱人馬。

對影片獲11項金像獎提名，《爸爸》監製錢小蕙表示：「為團隊每一個提名感到欣喜，《爸爸》仍在上映中，大家可以去看看這部作品。感謝！」

在今屆香港電影評論學會大獎中已憑《爸爸》獲最佳男演員大獎的劉青雲，在《爸爸》內演活現一位父親的複雜情感，展現角色在家庭責任與個人情感之間的掙扎。他的表現既真摯又細膩，能夠讓觀眾感受到角色的痛苦，今次再憑《爸爸》大熱角逐金像獎影帝，劉青雲稱：「《爸爸》一家四口，有三位獲得提名，簡直係喜出望外。」

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金像獎2025︱谷祖琳蘇文濤感榮幸

至於谷祖琳在電影《爸爸》中飾演阮永年太太金燕，今次憑《爸爸》角逐金像獎最佳女配角，她興奮表示：「突然收到入圍最佳女配角的消息，感覺好開心，呢一份係送俾我同埋金燕最美好嘅情人節禮物；心裏面有好想多謝嘅人，希望有機會在台上親口同你哋講：多謝！」

初次拍電影就跟劉青雲合演父子的蘇文濤，繼早前入圍第18屆亞洲電影大獎最佳新演員後，再下一城憑《爸爸》角逐最佳新演員，收到消息的蘇文濤正在上課，他表示：「獲提名『最佳新演員』，非常興奮和感激！能夠與這麼多優秀的演員一起競逐，已經是莫大的榮幸。 這份肯定不僅屬於我個人，也屬於整個團隊和我的演出指導的努力，非常感謝投票給《爸爸》的人，我會繼續努力！」

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