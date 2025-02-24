李連杰近況︱功夫皇帝屢傳死訊　李連杰睽違半年更新IG現身日本

▲ 李連杰日前罕見更新社群平台，騷出在日本旅遊的照片。

【功夫皇帝 / 李連杰 / 甲亢】現年61歲「功夫皇帝」李連杰2020年在迪士尼真人版《花木蘭》中飾演北魏太武皇帝拓跋燾後，沒有再拍戲。

近期，傳李連杰重磅復出參演由袁和平導演改編自漫畫的《鏢人》，演員兼監製還包括師弟吳京，今年1月底，內地社交平台流出一張李連杰與吳京、武術恩師吳彬、袁和平導演，以及于榮光、徐向東等一同出席飯局的大合照，更令李連杰參演《鏢人》的傳聞更似是事實。

其實李連杰自2013年確診甲狀腺機能亢進後處於「半退休」狀態，而且近年經常被拍得老態盡現的照片，由此其健康狀況備受外界矚目，甚至屢傳死訊。

2023年，他到台灣宣傳自己的新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》時，幽默地稱：「大家好，我是李連杰，我還沒死！」向大眾打招呼。

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李連杰近況︱騷日本旅遊照

一向低調的李連杰，久未有更新社群平台，他對上次在IG發文已是去年8月，當時他分享與兩女兒一起到拉薩朝聖的照片。

相隔半年，李連杰日前罕見更新社群平台，騷在日本旅遊的照片，寫道：「Recent trip！」從照片所見，他穿著全身黑衣黑褲，配上黑帽與墨鏡低調入鏡，站在日本街道上隨興拍起街拍照，體態看上去與過往相差不多，顯見健康狀況良好。

睽違半年，大批影迷紛紛留言各偶像問好，分別寫道：「希望有一天我們可以見面」、「我們想念你，李連杰！」、「永遠的傳奇英雄」、「他演出的電影讓我們充滿回憶，希望你很快就能好起來」等。

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