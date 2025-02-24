  • 13°C
香港時間：2025224日 (一) 07:08

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李連杰近況︱功夫皇帝屢傳死訊　李連杰睽違半年更新IG現身日本

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 結業潮 江嘉敏 啟德體育園 財政預算案2025 超市大搜查 徐熙媛 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李連杰日前罕見更新社群平台，騷出在日本旅遊的照片。

【功夫皇帝 / 李連杰 / 甲亢】現年61歲「功夫皇帝」李連杰2020年在迪士尼真人版《花木蘭》中飾演北魏太武皇帝拓跋燾後，沒有再拍戲。

近期，傳李連杰重磅復出參演由袁和平導演改編自漫畫的《鏢人》，演員兼監製還包括師弟吳京，今年1月底，內地社交平台流出一張李連杰與吳京、武術恩師吳彬、袁和平導演，以及于榮光、徐向東等一同出席飯局的大合照，更令李連杰參演《鏢人》的傳聞更似是事實。

其實李連杰自2013年確診甲狀腺機能亢進後處於「半退休」狀態，而且近年經常被拍得老態盡現的照片，由此其健康狀況備受外界矚目，甚至屢傳死訊。

2023年，他到台灣宣傳自己的新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》時，幽默地稱：「大家好，我是李連杰，我還沒死！」向大眾打招呼。

功夫皇帝丨尼泊爾拜佛罕晒與利智合照　李連杰結婚25年愛妻掌財政權

點擊圖片放大
+14
+13

李連杰近況︱騷日本旅遊照

一向低調的李連杰，久未有更新社群平台，他對上次在IG發文已是去年8月，當時他分享與兩女兒一起到拉薩朝聖的照片。

相隔半年，李連杰日前罕見更新社群平台，騷在日本旅遊的照片，寫道：「Recent trip！」從照片所見，他穿著全身黑衣黑褲，配上黑帽與墨鏡低調入鏡，站在日本街道上隨興拍起街拍照，體態看上去與過往相差不多，顯見健康狀況良好。

睽違半年，大批影迷紛紛留言各偶像問好，分別寫道：「希望有一天我們可以見面」、「我們想念你，李連杰！」、「永遠的傳奇英雄」、「他演出的電影讓我們充滿回憶，希望你很快就能好起來」等。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

功夫皇帝丨尼泊爾拜佛罕晒與利智合照　李連杰結婚25年愛妻掌財政權
16:35 2024/05/11
功夫皇帝丨尼泊爾拜佛罕晒與利智合照　李連杰結婚25年愛妻掌財政權
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一
00:57 2025/02/21
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
19:49 2025/02/14
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚　望為港產動作片爭氣
16:03 2024/05/06
九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚　望為港產動作片爭氣

你可能感興趣

功夫皇帝丨尼泊爾拜佛罕晒與利智合照　李連杰結婚25年愛妻掌財政權
16:35 2024/05/11
功夫皇帝丨尼泊爾拜佛罕晒與利智合照　李連杰結婚25年愛妻掌財政權
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一
00:57 2025/02/21
哪吒之魔童鬧海｜《哪吒2》票房突破124億大關　內地票房分佈出爐：XX省12.89億排名第一
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
19:49 2025/02/14
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
李連杰 吳京 袁和平 娛樂人物職業 演員 電影 動作片 導演 日本 監製

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
觀音借庫2025｜一文看清吉時/借庫還庫流程/祭品　全港16大廟宇地點開放時間【附7大禁忌】
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
飛機椅背挨後｜女乘客自創1招對付飛機椅背挨後　影片過百萬人觀看網民激讚聰明
急症室最長等候時間（02月24日 時間04:05）
急症室最長等候時間（02月24日 時間04:05）
財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】
財政預算案2025懶人包︱財政預算案2月26日公布　$2乘車優惠/公務員凍薪/富人稅/派糖【不斷更新】