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【中一入學】升中後重視自發及獨立思考　校長：第一個月適應期最關鍵

親子 13:33 2021/02/10

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仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄指，升中最大適應是學習講求獨立思考及自發。

升中是孩子學習生涯的一個嶄新歷程，仁濟醫院王華湘中學校長邱少雄指，升中的最大適應是學習模式，因中學的學習講求獨立思考及自發模式，小組工作會增加，故建議家長可預先教授子女基本應對禮儀，讓他們分組學習時更有信心。另外升中初期孩子可能忘記默書、忘記何時交功課、執漏東西等等，大人也要平常心，多加鼓勵。

邱校長謂，中學的第一個月適應很重要，過程愈順利，之後的學習會順暢很多。因中學功課可能隔周或隔日交，考驗孩子時間管理，他建議家長只扮演指導角色，不用如小學般指導得太過仔細，並容讓子女作決定。

可以問他們︰這份功課是何時交？你會怎樣安排？然而最好問完聽下子女想怎樣解決，大人才給具體建議，例如教他們每天完成一點。

王華湘中學的中一適應活動營造家的感覺，助中一生認識學校環境。(受訪學校提供)

不要太鬆懈

另外因中一是中學階段的開始，家長對子女學習上不要太鬆懈。而中學功課較多需要作資料搜集，會增加用電腦時間，建議家長給子女守則，以免濫用。

中一初時要抓緊一點，例如保持良好閱讀習慣、作息定時，而讀英中的學生，上課要面對大量英文生字，故最好能提前預習課文，查字典找出少少註解，令自己容易過渡。

家長注意事項

  • 小學生會由班主任督促寫妥手冊，以便交齊功課，對測默等細節也會提示清晰；但中學傾向相信學生有能力自己處理事情。
  • 中學有不少新增科目，故實行循環周，故要在循環周日子執拾教科書；學校會按能力分組，故同學多了要轉換課室的機會。
  • 中學學習模式會有較多分組，並希望學生多發問，需與同學有較多互動協作。
  • 中學會有社制，課外活動繁多，但不像小學一樣事事有老師提醒，需要學生自律安排。

撰文 : 胡麗珊 TOPick記者

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