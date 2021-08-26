【超市大搜查】1包即食麵最多有13種添加劑　營養師：即食麵愈少添加劑愈好

▲ 有即食麵含多達13種添加劑，註冊營養師謝詠瑩教大家如何食即食麵食得健康。

即食麵一向是致肥元兇，TOPick翻查市面上的即食麵營養標籤，大部分款即食麵每份高達400至500卡路里，甚至有即食麵接近700卡路里，隨時超過3碗白飯熱量，而且部分品牌即食麵，小小一包卻含有高達13種添加劑。

▲ 即食麵成分表愈少以E英文字母開頭的編碼愈好。

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）指，常添加於即食麵中的添加劑包括俗稱「味精」的E621，部分對「味精」較敏感人士食用過量含增味劑的食品後，會有頭痛、手腳麻痺的感覺、肌肉無力發紅等。此外，常進食含有增味劑的食物有機會令人培養重口味的飲食習慣，以致偏的濃味或加工食品，增加患心血管疾病及糖尿病的風險。

Gloria指，身體對食物添加劑的接受程度一般是以體重計算，智力尚在發展階段的小朋友應注意攝取量，而且小朋友體重較輕，他們能承受的增味劑的程度較低，應避免進食。

Gloria分享如何食即食麵可食得健康：

1. 宜選非油炸麵底

經高溫處理過的油炸澱粉質類食物，包括即食麵、西多士等，經油炸後易產生致癌物丙烯酰胺，常食用會增加患上癌症的風險。另外，油炸過的麵底會有較多反式脂肪，增加患心血管疾病的風險。想食得健康，Gloria建議可選非油炸麵底，如即食米粉。

2. 調味料減半

即食麵也是高鈉食品，鹽分絕大部分來自於調味料或醬料包，Gloria建議烹煮時將附送的調味料減半。另外，她指每餐應攝取少於2茶匙油，建議選擇醬料包較少油的即食麵。

尚可接受之選

▲ 即食米粉低卡但高鈉，所以只屬可接受之選。

Gloria指，即食粉麵之中米粉屬可接受之選。她表示以上兩款米粉並非油炸，卡路里較低，減磅人士可考慮，不過，因為兩款米粉都加入了增味劑，所以只能算是尚可接受之選，高血壓人士要慎選，因為它們鹽分較高，容易導致水腫。

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責任編輯︰王明芳