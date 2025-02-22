螢光音樂節︱陳蕊蕊鄺文珣夫婦出席「螢跑 」　濱崎真緒有興趣拍戲：想同星爺合作

▲ Mao濱崎真緒、陳蕊蕊、鄺文珣、應毅烽等現身灣仔海濱公園，為香港音樂體育文化聯盟 （HKMSCA）和香港灣仔區各界協會舉辦的「螢跑．香港站 + IM螢光音樂節」

【濱崎真緒 / 陳蕊蕊 / 鄺文珣 / 應毅烽】日本人氣DJ Mao濱崎真緒、陳蕊蕊、鄺文珣與《中年好聲音》參賽者丈夫應毅烽，以及資深歌手梁凱榳等，今晚（22日）現身灣仔海濱公園，為香港音樂體育文化聯盟 （HKMSCA）和香港灣仔區各界協會舉辦的「螢跑．香港站 + IM螢光音樂節」揭序幕。一眾星級嘉賓更身體力行，參與400米螢光夜跑，為活動增添不少星光。

陳蕊蕊表示：「我們有份協辦今次螢跑活動，所以我一定要來支持，亦會落場跑。」另外她早前開了間生酮茶飲店，既然這活動公司有份，就笑稱自肥一下將自己間茶飲店擺攤位，邀請大家試試茶飲。

本身是娛樂公司董事的她更透露，公司計劃於3月舉辦女團選秀比賽：「我那間娛樂公司會在3月辦比賽，當中物色一些女生，接下來公司就會簽一些女團。」

▲ 濱崎真緒（左）與陳蕊蕊。

螢光音樂節︱鄺文珣跑步減壓

鄺文珣與丈夫應毅烽，以及資深歌手梁凱榳亦一同擔任活動嘉賓。梁凱榳和應毅烽更先後獻唱，炒熱現場氣氛。

鄺文珣喜歡跑步減壓，說：「跑步會令人的情緒好一點，有時候我們想暴走的時候，我就會說你（指老公）出去跑步，你出去走走，這樣是好一點的。」

應毅烽笑言：「我兩個大兒子都自己跑，都不會跟我跑，因為他們跑得比我快，因為我老了，所以他們覺得我這麼慢，不要跟他們一起跑！」 應毅烽在啟動禮上獻唱《你好不好》，太太鄺文珣更透露正在為他創作新歌：「我最近寫歌多了，為他寫一些歌，因為他真的很喜歡唱歌。」

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螢光音樂節︱濱崎真緒騷流利普通話

壓軸表演嘉賓DJ Mao濱崎真緒以流利普通話接受訪問，說：「我小時候是跑步好手，在學校第一。」

已視香港為第二故鄉的她，表示有意嘗試拍電影：「我的廣東話現在不是太好，但是我的經理人經常教我一些不好的，很壞的！」

問到DJ Mao想與哪位明星合作？她回答：「我最近為了學廣東話，我一直在看周星馳，對，我很想見周星馳。」

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