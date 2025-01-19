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祥賭必贏︱邱士縉演阿Sa細佬感　謝安琪為角色操練秘技

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

《祥賭必贏》首映禮。

【賀歲片 / 祥賭必贏 / 蔡卓妍 / 張繼聰】賀歲片《祥賭必贏》在昨晚（1月18日）假新城市廣場舉行首映禮，監製伍健雄、導演及編劇羅耀輝，聯同主演蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康（朱康）、邱士縉（Stanley）、吳家忻（Kayan）、楊偲泳（Renci）、楊偉倫（阿卵）、謝安琪（Kay）以及特別客串的洪嘉豪（Kaho）等演員悉數亮相，吸引過百粉絲及影迷圍觀，非常熱鬧。

紅地氈環節將現場氣氛推至高潮，當劇組及演員們陸續進場時，粉絲歡呼聲震天，場面墟冚。

祥賭必贏︱雀后阿sa經常打牌　蔡卓妍興奮稱：麻雀耍樂簡直是國粹

《祥賭必贏》首映禮。

祥賭必贏︱阿Sa與Stanley合演姊弟

其後導演羅耀輝率領演員們在台上分享感受：「能夠同到好多唔同嘅喜劇演員參與，畀到好大信心同安全感我。」而阿聰則幽默地表示自己跟戲中一樣，不擅長賭博：「唔好誤會我哋，套戲唔係鼓勵大家賭錢，我哋一班演員其實豪賭嘅係人生，我哋做演員就係豪賭喺事業嗰度。」

阿Sa分享與Stanley飾演姊弟的趣事：「好開心，有個又高大又靚仔嘅細佬，我而家畀人叫做大表姐呀。」「大表哥」Stanley亦搞笑回應：「我應該贏咗全香港99%男士，能夠做到阿Sa細佬，好夢幻！」Stanley還透露兩人其實是雀友，自己更是阿Sa的手下敗將。

《祥賭必贏》首映禮。

祥賭必贏︱朱康Oppa造型夠驚喜

戲中演中韓混血兒的朱康，Oppa造型相當驚喜，他就搞笑自嘲：「今套戲最大難度係要我演靚仔，我要諗點樣說服自己係靚仔。」首次主演電影的Kayan，則透露今次跟阿聰和朱康有多場對手戲，更笑言要投訴兩位：「戲中我做阿聰個妹，又跟朱康談情，但呢兩個人喺現好無聊，好乞人憎！」原來兩位演員經常在片場爆肚，令Kayan忍不住笑場，阿聰就爆Kayan 多次笑到流眼淚。

其他演員如Renci和阿卵亦分享各自角色的趣事，Renci笑言：「我個角色一個痴女，邊個靚仔痴邊個，帶少少調皮啦。」阿倫則表示：「我個角色係一個賭場吉祥物，總之見到我賭錢，你自己就會贏錢。」

至於特別客串的Kaho則提到與阿Sa的對手戲：「我哋戲中係交心朋友，我個角色叫BM，borrow mony，借錢借到做真心朋友。」

《祥賭必贏》首映禮。

祥賭必贏︱Kay驚喜現身首映禮

有幸跟阿Sa做對手戲的Kaho，更讚對方非常靚女。而Kay驚喜現身首映禮，原來不只支持老公阿聰，自己更是有份演出：「我為咗個角色秘密練咗啲嘢，同賭博又同夫妻有關，呢一幕都幾重要。」Kay呼籲觀眾入場時，密切留意自己演出。

活動最後，演員們進行了金元寶亮燈儀式，大家手持印有新年賀詞的籌碼放入金元寶，祝福觀眾蛇年財運亨通，《祥賭必贏》票房大賣！隨後演員們前往戲院與觀眾進行映前謝票，現場笑聲不絕，當中Sa爸以及阿Sa的嫲嫲都有來捧場，阿Sa笑言自己牌技師承祖母。

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