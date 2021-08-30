【致命肥胖】《BBC》紀錄解剖238磅癡肥女屍　肚腩下藏3cm黃色脂肪揭肥胖增死亡風險

▲ BBC紀錄片「解剖肥胖」揭示癡肥為身體帶來的影響。

肥胖者總是挺着一個大肚腩，可有想過肚腩底下埋藏了多少脂肪？英國《BBC》曾拍攝一段紀錄片「解剖肥胖（Obesity The Post Mortem）」，揭示了一名重近240磅的肥胖女屍，腹部下有一層3厘米厚的脂肪組織！

這部BBC紀錄片拍攝了一名來自美國、身高1.65米、體重108公斤（約238磅）的女性，因高血壓、心臟病致心衰竭死亡後，屍體被解剖的過程。資深解剖病理學技術員Carla Valentine有份負責是次操刀，從片段中見她剖開遺體胸腹後，是一層黃色脂肪，厚度達3厘米，體內器官（包括心臟、腎臟）被這層脂肪覆蓋着，心肺下方的橫隔膜也囤積脂肪。

Carla形容：

這是一層黃色、很厚的脂肪組織，很油膩，感覺像牛油。

▲ 死者肚皮下有一層黃色脂肪層。(影片截圖)

此外，死者心臟重達449克，比一般的275克重很多。專家指健康的心臟拿起來緊實堅固，但死者的心臟則像一個鬆垮垮的袋子。解剖期間亦見死者有肺水腫、脂肪肝等症狀。

紀錄片將肥胖形容為「殺手」，指出死者雖然並非直接死於「肥胖」，但肥胖引致並加快疾病出現，確實增加了死亡風險。透過屍體解剖畫面，了解肥胖對身體帶來的影響，傳遞健康風險的訊息。

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責任編輯：羅嘉欣