贖夢︱張家輝謝票跳唱《永遠的失眠》復活　親解早前向粉絲「愛的訓話」事件

【張家輝 / 李凱賢 / 贖夢】張家輝自編自導自演新作《贖夢》上映3周票房累積已過1000萬元，成績穩步向上，今個復活節假期，家輝和戲中飾演阿痴的好兄弟李凱賢（Brian）繼續四出謝票。

家輝早前訓示fans的視頻網上洗版，被讚真誠很有愛對待fans，指為時下藝人學習好榜樣。而fans對家輝喜愛有加，昨日（4月18日）連走多場謝票繼續大受fans愛戴，家輝更邊唱著《永遠的失眠》，邊跳著的出場跟觀眾見面，現場歡呼聲四起，也有fans跟着家輝和唱，充滿歡樂氣氛。

而Brian亦不遑多讓，因為戲中角色為觀眾加深認識，且自費印了限量版10件「痴頭tee」送給現場觀眾作為復活節禮物，感謝大家對《贖夢》支持。

贖夢｜張家輝率主演謝票解觀眾觀影心魔 片尾曲《永遠的失眠》燒腦粉絲盼紅館開騷

▲ 張家輝與李凱賢四出為《贖夢》謝票。

贖夢︱張家輝享受與觀眾直接交流

《贖夢》昨日上映已踏入第4周，電影票房日前已逾1000萬元，以現時的香港電影市道低迷下，加上家輝這部作品題材比較另類，但仍得到觀眾支持，家輝覺得也算不錯，當然期待會有更好的成績出現，他也不諱言未知繼他之後，仍會有人像他一樣敢嘗試拍這類別的電影，所以更加希望大家踴躍捧場。

而Brian透露自己已先後看了3次這部電影，覺得家輝很有心，敢於嘗試創作新題材，讓觀眾有更多不同口味的電影類別選擇。

提到自己從演和執導以來，《贖夢》是他出席謝票次數最多的一部，有感而發地說：「其實也不止我一個忙為電影謝票，很多電影也努力謝票，如今這個年代需要跟着大方向走；坦白說，以前自己真的抗拒謝票；但經過今次謝票經驗，讓我深深覺得與觀眾交流，整個過程感覺良好！」Brian亦認同謝票，既可宣傳，也讓大家更了解電影本身。

▲ 張家輝與李凱賢四出為《贖夢》謝票。

贖夢︱解釋「訓導」粉絲原因

謝票期間期間，觀眾表現熱情，席間不但交流戲中的情節，還問及會否有下集？家輝謂一切都是未知數。更有觀眾讚家輝唱歌很好聽，問甚麼時候開演唱會？家輝妙答：「快的了，已入紙！」現場有觀眾即舉起拇指讚好，超期待。

此外，早前家輝苦口婆心「訓導」fans過程被另一位fans拍下，並於網上分享成為熱搜，不少網民讚家輝為人真誠，連Brian也有同感。

家輝答得真誠的說：「無論之前我，或是我的電影，我都很多謝大家的支持。其實當日那位fans沒有傷害性，當時我不想他會一下子情緒激烈，所以我覺得如果我停下來跟他對話溝通一下會好些，就是那麼簡單與他聊起來。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5