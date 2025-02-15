  • 19°C
香港時間：2025215日 (六) 13:42

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

看我今天這麼說︱陳蕾拍主題曲《What If》MV打手語扮演Miss　導演黃修平集合72位聾人聽人演出

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

陳蕾參演《看我今天怎麽說》主題曲MV《What If》。

【看我今天怎麽說 / 黃修平 / 陳蕾】由黃修平執導，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》，將於2月20日正式上映。

為配合電影上映，電影公司特別製作了電影主題曲MV《What If》，由導演黃修平及鍾志輝操刀；實力派唱作歌手陳蕾主唱；鍾說作詞；戴偉作曲、監製；戴偉、顏厲行編曲及由72位聾人及聽人以手語演繹。

看我今天怎麽說｜游學修鍾雪瑩新作演聾人獲力讚　陳蕾深情獻唱主題曲

MV的開端，由兩位小演員用手語發出一個提問：「可以選 我可以選甚麼？」而結尾，再由不同的演出者，包括陳蕾，也做出相同的答案：「可以選 我選自由自在」，首尾呼應的歌詞道出不少人對自由嚮往的心聲，引發共鳴。

導演黃修平這次執導《看我今天這麼說》主題曲MV《What If》，正好配合鍾說所寫的歌詞，透過文字、旋律畫面，細膩道出生活的掙扎與選擇，及所想表達的心聲，與電影主題相輔相成，打動大家的心靈。這個也是導演MV 的創作理念。

金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項

點擊圖片放大
+3
+2

看我今天這麼說︱陳蕾學手語配合演出

這次參與《What If》MV演出來自不同，身份階層，集合72位聾人及聽人，部份是《看我今天怎麼說》的演員，也有部份是因這電影而認識的新朋友，當中包括主唱陳蕾，一齊用手語，在不同的生活場境，一句接一句，演繹《What If 》歌詞，體現聾健共融，陳蕾更特地為是次拍攝學習手語。

不單止歌聲演繹配合，聾人舞者王雪盈在天台演繹的手語舞，把手語歌詞融入舞步。聽人Beatboxer Heartgrey與聾人舞者袁寧駿在工廈天台上盡情jam舞。加上鍾說為 《What If 》所填的詞，描寫生活的掙扎與選擇。

而歌曲的intro及outro部份，鍾說在聾人手語老師的指導下，從手語角度出發，創作出「手語專屬」的歌詞。這種種的結合，盡情表達了聽人和聾人的心聲。

為主題曲主唱的陳蕾，不單止在戲中客串歌手一角，做返自己。今次在MV中跟一班中學生齊用手語演繹歌詞，還特地學了一些手語配合演出。

她表示：「看過這部電影後被3位主演的演出感動之餘，電影裏三位主角代表緊三種不同捍衛信念，和尊重方式，如何可以慢慢尊重、彼此尊重及彼此融洽。最重要是三位演員的演出令人看得投入和相信。我也特別尤愛兩句歌詞：『從前遺憾的語氣 無窮傳達裡沒有顧忌。』令我有很多不同的想像空間，手語世界裏的言語好像超越了我們的語言感覺。令我更想去了解他們的世界。」

點擊圖片放大
+4
+3

看我今天這麼說︱游學修鍾雪瑩吳祉昊勾起拍戲回憶

此外，3位主角游學修、鍾雪瑩、吳祉昊（Marco）談及今次拍攝MV的感受時，也勾起當日拍戲的不少回憶，例如海灘拍攝的場口，鍾雪瑩笑謂：「雖然今天拍攝MV跟當日電影拍攝時是不同的海灘，但發覺這個海灘相比拍攝時的海灘更清潔、更清澈。」身邊的修和Marco也認同。

除海灘外，一場大排檔的戲份也令阿雪難忘。「我很回味大排檔的食物，但這場戲是戲中的我感受到學手語的快樂；終於找到自己所喜歡的東西。」她還透露之前有看過優先場的觀眾特地到戲中取景的大排檔，點了他們在戲中的餸菜，非常有趣，衷心感謝他們的投入感。

阿修為這次MV拍攝更重新學習手語，他回想起開拍前半年的痛苦回憶說：「因為我手指與手指之間的間距很窄；所以要做一些比較大動作的手語時會有一定嘅難度，不停的鍛鍊令到手指疼痛。」

點擊圖片放大
+6
+5

至於3位演出這部電影的最大力量來自甚麼？Marco賣口乖的說：「當然是來自這兩位影帝影后啦！」 阿雪沒好氣的笑責Marco又來這官腔的一套。阿雪希望透過這首主題曲的歌詞，引起大家的興趣入場欣賞這部電影。

而阿修則語重心長的說：「我覺得這部電影不單止講緊聾人或者手語，而係講緊一種力量，對我來說是一個身份的認同，一種共鳴感覺或者迷失的時候會有一種動力；我曾經試過自己所演的一些電影作品，肯定自己之後所行的路。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

金馬獎2024︱鍾雪瑩奪最佳女主角　憑《看我今天怎麼說》 封后：抓緊心中的小光團
23:28 2024/11/23
金馬獎2024︱鍾雪瑩奪最佳女主角　憑《看我今天怎麼說》 封后：抓緊心中的小光團
金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
19:49 2025/02/14
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票

你可能感興趣

金馬獎2024︱鍾雪瑩奪最佳女主角　憑《看我今天怎麼說》 封后：抓緊心中的小光團
23:28 2024/11/23
金馬獎2024︱鍾雪瑩奪最佳女主角　憑《看我今天怎麼說》 封后：抓緊心中的小光團
金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
15:30 2025/02/14
金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破·地獄》共18項提名稱冠　《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
19:49 2025/02/14
九龍城寨之圍城︱林峯入圍爭金像獎影帝　古天樂帶隊往東京謝票
黃修平 陳蕾 游學修 鍾雪瑩 電影 導演 網絡熱話 歌手 演員 MV

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
方力申結婚︱方力申回應講美國結婚過程　出動飛機向女友葉萱求婚即場行禮
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
方力申結婚｜方力申情人節大晒浪漫合照宣布已結婚　與Maple拍拖2年多歷盡風雨
謝婷婷男友︱謝婷婷情人節罕有放閃　首度認愛分享與外籍男友生活照
謝婷婷男友︱謝婷婷情人節罕有放閃　首度認愛分享與外籍男友生活照
健康無價丨前港姐冠軍富商老公歐遊突患1重病　錯過黃金72小時治療期爛面險盲
健康無價丨前港姐冠軍富商老公歐遊突患1重病　錯過黃金72小時治療期爛面險盲
精神健康｜新婚夫妻度蜜月失聯　竟是玩催眠惹禍　7日飛7次行程超詭異
精神健康｜新婚夫妻度蜜月失聯　竟是玩催眠惹禍　7日飛7次行程超詭異