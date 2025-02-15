看我今天這麼說︱陳蕾拍主題曲《What If》MV打手語扮演Miss　導演黃修平集合72位聾人聽人演出

▲ 陳蕾參演《看我今天怎麽說》主題曲MV《What If》。

【看我今天怎麽說 / 黃修平 / 陳蕾】由黃修平執導，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》，將於2月20日正式上映。

為配合電影上映，電影公司特別製作了電影主題曲MV《What If》，由導演黃修平及鍾志輝操刀；實力派唱作歌手陳蕾主唱；鍾說作詞；戴偉作曲、監製；戴偉、顏厲行編曲及由72位聾人及聽人以手語演繹。

看我今天怎麽說｜游學修鍾雪瑩新作演聾人獲力讚 陳蕾深情獻唱主題曲

MV的開端，由兩位小演員用手語發出一個提問：「可以選 我可以選甚麼？」而結尾，再由不同的演出者，包括陳蕾，也做出相同的答案：「可以選 我選自由自在」，首尾呼應的歌詞道出不少人對自由嚮往的心聲，引發共鳴。

導演黃修平這次執導《看我今天這麼說》主題曲MV《What If》，正好配合鍾說所寫的歌詞，透過文字、旋律畫面，細膩道出生活的掙扎與選擇，及所想表達的心聲，與電影主題相輔相成，打動大家的心靈。這個也是導演MV 的創作理念。

金像獎2025︱香港電影金像獎公布入圍名單《破·地獄》共18項提名稱冠 《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

看我今天這麼說︱陳蕾學手語配合演出

這次參與《What If》MV演出來自不同，身份階層，集合72位聾人及聽人，部份是《看我今天怎麼說》的演員，也有部份是因這電影而認識的新朋友，當中包括主唱陳蕾，一齊用手語，在不同的生活場境，一句接一句，演繹《What If 》歌詞，體現聾健共融，陳蕾更特地為是次拍攝學習手語。

不單止歌聲演繹配合，聾人舞者王雪盈在天台演繹的手語舞，把手語歌詞融入舞步。聽人Beatboxer Heartgrey與聾人舞者袁寧駿在工廈天台上盡情jam舞。加上鍾說為 《What If 》所填的詞，描寫生活的掙扎與選擇。

而歌曲的intro及outro部份，鍾說在聾人手語老師的指導下，從手語角度出發，創作出「手語專屬」的歌詞。這種種的結合，盡情表達了聽人和聾人的心聲。

為主題曲主唱的陳蕾，不單止在戲中客串歌手一角，做返自己。今次在MV中跟一班中學生齊用手語演繹歌詞，還特地學了一些手語配合演出。

她表示：「看過這部電影後被3位主演的演出感動之餘，電影裏三位主角代表緊三種不同捍衛信念，和尊重方式，如何可以慢慢尊重、彼此尊重及彼此融洽。最重要是三位演員的演出令人看得投入和相信。我也特別尤愛兩句歌詞：『從前遺憾的語氣 無窮傳達裡沒有顧忌。』令我有很多不同的想像空間，手語世界裏的言語好像超越了我們的語言感覺。令我更想去了解他們的世界。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

看我今天這麼說︱游學修鍾雪瑩吳祉昊勾起拍戲回憶

此外，3位主角游學修、鍾雪瑩、吳祉昊（Marco）談及今次拍攝MV的感受時，也勾起當日拍戲的不少回憶，例如海灘拍攝的場口，鍾雪瑩笑謂：「雖然今天拍攝MV跟當日電影拍攝時是不同的海灘，但發覺這個海灘相比拍攝時的海灘更清潔、更清澈。」身邊的修和Marco也認同。

除海灘外，一場大排檔的戲份也令阿雪難忘。「我很回味大排檔的食物，但這場戲是戲中的我感受到學手語的快樂；終於找到自己所喜歡的東西。」她還透露之前有看過優先場的觀眾特地到戲中取景的大排檔，點了他們在戲中的餸菜，非常有趣，衷心感謝他們的投入感。

阿修為這次MV拍攝更重新學習手語，他回想起開拍前半年的痛苦回憶說：「因為我手指與手指之間的間距很窄；所以要做一些比較大動作的手語時會有一定嘅難度，不停的鍛鍊令到手指疼痛。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

至於3位演出這部電影的最大力量來自甚麼？Marco賣口乖的說：「當然是來自這兩位影帝影后啦！」 阿雪沒好氣的笑責Marco又來這官腔的一套。阿雪希望透過這首主題曲的歌詞，引起大家的興趣入場欣賞這部電影。

而阿修則語重心長的說：「我覺得這部電影不單止講緊聾人或者手語，而係講緊一種力量，對我來說是一個身份的認同，一種共鳴感覺或者迷失的時候會有一種動力；我曾經試過自己所演的一些電影作品，肯定自己之後所行的路。」

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5