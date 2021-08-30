【減肥大作戰】譚仔米線食腩肉炸醬愈食愈肥　營養師：減肥記得要走腐竹

▲ 吃譚仔時要避免的邪惡配料。

香港人生活節奏急速，趕時間吃飯時不少人都會選擇吃米線，當中不少人都特別鍾愛譚仔米線。一碗米線看似健康，其實暗藏不少致肥陷阱，澳洲註冊營養師謝詠瑩（Gloria）就教大家吃譚仔時，怎樣選擇湯底及配料才最健康！

最肥配料：

1. 豆卜（60卡/2件）

豆製品含大量蛋白質，但豆卜經油炸，吸收大量油份，兩件已有60卡路里。

2. 炸醬（160卡／4湯匙）

炸醬以肉碎為主，而且一碗小小的炸醬通常都有肥膏。炸醬中最肥是醬汁，而且高鈉。

3. 腩肉（207卡／1兩）

豬腩肉雖白烚，但肥膏比例較多，所以高脂肪，如麻雀牌大的1兩腩肉已有超過200卡路里。如果轉為一兩豬肉只有約57卡，可節慳150卡。

4. 腐竹（4茶匙油／100克）

Gloria提醒大家吃米線時記得要走腐竹，因為腐竹是一個很多人都忽略的致肥陷阱！腐竹的真身是煮滾豆漿時浮面凝固的豆油，100克的乾腐竹已有4茶匙的油，比吃牛肉及豬肉更高脂。

雖然以上幾款配料都很邪惡，其實只要選擇得宜，大家都是可以繼續食譚仔米線！以下是Gloria建議的譚仔健康之選：

湯底：

首選：清湯、湖南酸辣湯底、番茄（十小辣或以下）

次選：麻辣（十小辣或以下）

Gloria提醒減肥人士，在幾款湯底裡麻辣湯和茄湯最肥，兩種湯底都建議吃十小辣或以下。通常吃大辣麻辣湯，都會看到紅色的辣油浮面，反映湯底愈辣，其辣椒油的份量亦會愈多。而酸辣湯油脂相對較少，從湯面上的辣油可以看到，而且辣度適中。

另外不少朋友喜歡啖啖米線都用湯配襯，其實譚仔湯底的鹽分及鈉含量都比較高，把湯底飲完容易水腫，甚至損害腎功能。

低卡蔬菜配料：



冬菇、生菜、韮菜、芽菜戓竹笙

低脂蛋白質配料:

首選：豬潤、牛肉、豬肉、雞肉



次選：魚旦、牛丸

丸類屬於加工製品，製作時加了鹽份及其他添加劑，所以如果有新鮮肉可供選擇時，就不要吃加工製品了。Gloria指豬潤鐵質比牛肉高六倍，有助身體製造紅血球，幫助保暖及增強免疫力，在近日轉涼時吃就最適合不過。

澳洲註冊營養師謝詠瑩簡介

澳洲註冊營養師及體適能運動教練，為Nutri Life營養顧問中心創辦人，經常在Facebook與大眾分享愈食愈fit的心得。

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