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臨時決鬥︱畏高王丹妮挑戰20米垂直滑梯　Louise情緒失控爆喊仍堅持完成拍攝

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撰文： 文體藝online

發布時間： 8 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

《臨時決鬥》

【臨時決鬥 / 王丹妮 / 胡子彤】《臨時決鬥》即成為開畫票房冠軍，聲勢強勁，票房衝破500萬元。

王丹妮（Louise）在《臨時決鬥》的角色為挑戰女拳王接受艱苦訓練，奮力練習泰拳外，更挑戰極大離心力的20米高空滑梯「沖天水龍捲」。

可是此場戲令畏高的Louise在戲內戲外都嚇得手凍腳震，準備衝落去一刻更是一面喊一面驚叫，但專業頂硬上完成拍攝。

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《臨時決鬥》

臨時決鬥︱王丹妮從小畏高

劇情講述胡子彤帶Lousie去到水上樂園，希望令訓練崩緊的Lousie得以輕鬆。而現實可以玩機動遊戲，唯一怕是垂直衝的Lousie，沒想過是要挑戰20米直衝落底的滑梯。

Louise說：「從小就有畏高，我可以轉同揈，但垂直有離心力的玩意，我不行，過山車都可以，因為是向前，可以讓我見到發生甚麼事，今次拍攝我真的很驚。」

《臨時決鬥》

臨時決鬥︱堅持進行真打

Louise在拍攝前已表現非常緊張，走着樓梯一直心跳加速，到達頂層，步入滑梯準備瀡滑梯時更緊張到喊，震住不停說：「我真係好驚！」。

20米高滑梯10秒不到著地，Lousie慘叫聲在滑梯傳出，著地後還需要接子彤幾句對白，cut機後Louise，眾人問侯Lousie，她表示手指僵麻和手震，Louise哭着說：「滑下來當刻真的很恐佈，我凍到雙手及全身都僵硬了，控制不到自己的情緒，我嘗試張開眼睛，但真是掙不開。」

麥啟光導演也大讚Lousie，雖然面對恐懼，但仍表現出色，Louise直言怕再拍，努力收拾自己理智完成對白。

除挑戰高空滑梯，Louise表示，今次拍攝首次接觸泰拳和動作戲，對她而言是全新體驗，尤其她本身是血虛體質，易有瘀傷，但為了在鏡頭前呈現真實的效果，仍然堅持進行真打。拍攝難免受傷，幾乎每天都需要塗去瘀膏掩蓋瘀傷。

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