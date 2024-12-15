林夏薇鑽石店︱林峯罕與張馨月齊到場　薇薇贈半卡鑽石答謝賓客撐場

▲ 林夏薇鑽石珠寶店行開幕，一眾藝人老友到場。

【林夏薇 / 薇薇 / 視后】最近在劇集《黑色月光》演技備受讚賞的人氣視后林夏薇（薇薇），榮升老闆一樣火熱！由她創立的培育鑽石珠寶品牌在今日（12月15日）於香港K11 Art Mall開設的首間實體店舉行開幕儀式。



老闆娘林夏薇一身閃鑽打扮主持剪綵儀式，一眾薇薇的圈中親朋好友包陳展鵬、譚俊彥、陳山聰、洪永城、方力申、梁諾姸、單文柔、張馨月、趙希洛、招浩明、黃子恆等亦到場支持，場面墟冚。堂兄林峯更罕有帶同太太張馨月齊出席公開場合，夫婦到場賀堂妹。



而身為老闆娘的林夏薇也十分識做，慷慨向每位嘉賓準備半卡鑽石作禮物道謝。

明星創業｜林夏薇創鑽飾品牌源於愛的故事 薇薇送鑽石予媽媽成母女難忘回憶

▲ 林夏薇鑽石珠寶店行開幕。

林夏薇鑽石店︱與加盟商簽約合作

同時，於開幕當日簽署亦與不同品牌及不同地區加盟商簽約合作，大展拳腳。



難怪林夏薇興奮稱：「這對於一個新品牌來說是令人振奮的成果，充分展示我們的合作夥伴及投資者對我們結合卓越設計與可持續實踐使命的信任。」

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林夏薇鑽石店︱鑽石贈母表孝心

看到首家實體店開幕，林夏薇坦言十分感動：「自萌生創立鑽石品牌開始，我已多番跟印度最大的拋光鑽石供應商聯繫、商討及研究，又去訪各大鑽石廠，了解生產技術及流程，過程中最大挑戰是時間分配，既要花大量心機和時間處理鑽石事項，又要兼顧演藝拍劇工作，絕非易事。」

薇薇又自爆從小已與鑽石結下不解緣，她認為鑽石不單代表永恆，更是一種帶有神奇魅力的物體，戴在不同人身上，會散發出不同特質。

她回憶小時曾偷偷戴媽媽的鑽飾，長大後，亦將拍戲賺回來的「第一桶金」買鑽石送贈母親，十分有孝心。

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