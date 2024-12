魔戒電影︱東西方合璧製作《魔戒：洛汗人之戰》　入場前備忘一文回顧《魔戒》三部曲

▲ 《魔戒:洛汗人之戰》

彼得積遜(Peter Jackson)執導改編J.R.R.托爾金(J.R.R. Tolkien)奇幻小說的《魔戒》電影三部曲成經典,來到2024年,《魔戒》系列電影世界觀再度拓展,更以動畫形式呈現J.R.R.托爾金的世界。

最新電影《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)由彼得積遜監製、《攻殼機動隊 S.A.C.》神山健治執導,故事發生在《魔戒》三部曲的183年前,講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手的家族故事。

▲ 《魔戒:洛汗人之戰》

魔戒電影︱背水一戰

登蘭德之王夭夫為報父仇突襲洛汗,迫使洛汗國王聖盔鎚手與人民在要塞號角堡背水一戰,而此地就是日後的「聖盔谷」。面對危急形勢,聖盔鎚手之女夏娜必須鼓起勇氣,率領反抗軍對抗一心殲滅他們的致命強敵。

今次由美劇《傳媒家族繼承人》金球獎視帝拜仁確斯(Brian Cox)聲演洛汗國王聖盔鎚手(Helm Hammerhand)、《別跟山過不去》佳雅懷斯(Gaia Wise)聲演洛汗公主赫拉(Héra)、《末日列車》盧克帕斯夸尼洛(Luke Pasqualino)聲演登蘭德人之王沃夫(Wulf)、在《魔戒》三部曲中表現出色的美蓮達奧圖(Miranda Otto)回歸洛汗女戰士伊歐玟(Éowyn)。(12月24日上映)

▲ 《魔戒:洛汗人之戰》

魔戒電影︱《魔戒》三部曲回顧

2001年,《魔戒》從小說被搬到大銀幕,史詩級鉅製從此將這個奇幻故事帶進普及文化領域,經歷23年時間依然歷久不衰

2001:《魔戒首部曲:魔戒現身》(The Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring)

魔戒》三部曲堪稱是21世紀最具代表性和影響力的電影之一,而《魔戒首部曲:魔戒現身》為摧毀至尊魔戒的任務奠定了基礎。

本片以J.R.R.托爾金創造的虛構世界中土世界為背景,故事講述了年輕的哈比人Frodo(伊力查活飾)與一群形形色色的同伴踏上史詩般的旅程,將至尊魔戒帶到末日火山。

2002年《魔戒二部曲:雙城奇謀》(The Lord of the Rings: The Two Towers)

第二部隨着劇情展開,遠徵隊分開了,故事中Frodo和Sam繼續前往Mordor摧毀魔戒,途中遇上因魔戒導致身心嚴重扭曲的咕嚕(Gollum),其他幾位則試圖從獸人手中營救Merry。

《魔戒二部曲:雙城奇謀》聚焦於友誼、領導力以及善惡之間的鬥爭。

2003年《魔戒三部曲:王者再臨》(The Lord of the Rings: The Return of the King)

第三部以中土世界的高潮之戰和與魔王索倫的最終對抗結束了史詩故事。它涵蓋了各種情節的解決方案,包括亞拉岡的王位登基和魔戒的命運。

這部電影探討了複雜的主題,例如腐敗的本質、友誼的力量、領導力和戰爭的代價,同時呈現了現代電影中一些視覺上最壯觀、情感上最共鳴的時刻。

