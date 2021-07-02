【邪惡小食】高鹽高鈉小食影響兒童發育　營養師：一串魚蛋足以令鈉含量超標

▲ 註冊營養師李玲玉為大家拆解以下幾款小食的營養成份。

魚蛋、腸粉等等小食深受大人小朋友歡迎，但美味的背後藏有健康陷阱，常常進食對身體造成什麼影響？註冊營養師李玲玉（Sophia）拆解以下幾款小食的營養成份。

▲ 註冊營養師李玲玉（Sophia）為大家拆解幾款常見小食的營養成份。（圖片來源：TOPick）

Sophia表示兒童與成人相比特別容易受到這些化合物的影響，以每磅體重比例來說，進食相同分量的小食，兒童的膳食攝取量更高，惟兒童的代謝系統仍在發展以及關鍵器官系統未成熟，因而比較容易受破壞。

根據食物安全中心及Health.gov的資料，建議兒童每天攝取營養標準：

年齡： 脂肪： 鈉： 糖： 卡路里： 4-6 28-53g （20-30%） 1200mg 30-40g （<10%） 男：1300-1600、女：1250-1450 7-10 36-68g （20-30%） 1500mg 39-51g （<10%） 男：1700-2050、女：1550-1900 11 46-78g （20-30%） 1900mg 51-59g （<10%） 男：2350、女：2050

最邪惡小食：印尼撈麵

印尼撈麵色香味俱全，配上魚蛋、腸仔等配菜，可口程度滿分，一包印尼撈麵卻含有1種色素及9種其他添加劑。Sophia表示，防腐劑及人工色素等添加劑會影響兒童健康，影響專注力及影響神經系統

進食大量人工色素可致兒童注意力不集中，防腐劑也有機會影響甲狀腺激素的產生；進食大量的含鋁膨鬆劑有機會影響神經系統，也會影響智力發展和骨骼發育。

如果一位6歲兒童進食一份印尼撈麵，等於攝取了一天所需的約1/2脂肪、約3/5鈉及約1/3卡路里。

攝取過量飽和脂肪可增加血液內「壞膽固醇」的含量，因而增加患冠心病的風險， 高血壓及糖尿病等的風險。

一串魚蛋足以令鈉含量超標

4-6歲兒童若進食一串6粒的魚蛋，便已攝取超過鈉的每天建議量（1200mg）。Sophia指，過量攝取鈉可直接增加血壓，從而增加患上血管疾病的風險。

美味的零食往往經過加工，建議無論大人或兒童均不宜多吃，若難耐美食的誘惑，每周食用不超過3次，每次也不要過量。

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記者：王芷瑩