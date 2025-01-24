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射鵰英雄傳︱蔡少芬接拍徐克電影感光榮　Ada眼神有戲打動「仔仔」肖戰

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 15 小時前

最後更新： 2 小時前

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蔡少芬參演徐克賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》。

由徐克執導的內地賀歲片電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，邀請人氣男神肖戰擔任男主角，而戲中亦有多位香港代表包括蔡少芬特別出演、梁家輝特別演出，其中蔡少芬（Ada）更與肖戰做母子，大批網民紛紛留言表示期待電影上映。

日前《射鵰英雄傳：俠之大者》就舉行發布會，除導演徐克外，一眾演員包括肖戰、莊達菲、梁家輝及Ada都有現身，率先向觀眾拜早年！今次也是Ada相隔6年再接拍電影，早前電影預告片播出後更獲網民一致好評Ada眼神裡全是戲！

在電影發佈會上，大會準備了多個以「桃花酒燜雞」為名的盲盒讓演員們打開，當中在戲中飾演男主角肖戰母親的Ada，抽到的盲盒竟然就是真正的「桃花酒燜雞」，Ada表示要將好運氣送給導演徐克。

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蔡少芬參演徐克賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》。

在戲中Ada飾演「郭靖」肖戰的母親「李萍」，相隔6年再接拍電影的她表示今次一見到劇本有徐克導演的名字感到震驚，並非常興奮可以參與電影，「那時候就覺得無論是哪個角色，可以跟徐克導演合作，簡直是我的榮耀！」

徐克導演其後透露尋找飾演「李萍」的演員之路相當不容易，「我要找一個有俠氣同時有自己氣勢的女演員，因為她在電影裡獨自帶大兒子，母親的影響是最大，所以我想來想去最後找來飾演過女俠的蔡少芬來擔任這個角色。」

原來Ada在10多年前亦曾參與徐克導演監製的電視劇《七劍下天山》，當年Ada在劇中飾演女俠「飛紅巾」，完美演繹桀驁不馴的個性。Ada直言感激徐克導演仍然記得自己，能夠在今次電影中再度合作。

賀歲片《射鵰英雄傳：俠之大者》。

射鵰英雄傳︱激讚肖戰高大靚仔

至於另一個亮點，今次Ada與肖戰做母子，她就透露當初第一次與對方見面時的情況，「嘩！真的很高真的很帥！因為當時他已經穿上戲服一邊對戲，他是一位很認真的演員。之後在香港見到他的代言海報，我都會跟仔女講我『兒子』真帥！」Ada直言一邊綵排就見到肖戰有種大俠的味道，「他完全與戲中角色『郭靖』已經融為一體，很了不起！很高興可以跟他合作。」

鏡頭背後她與肖戰更是直接以「娘」、「仔」互稱，肖戰表示未開拍現場氣氛都很輕鬆，但正式開拍就被「母親」堅定的眼神打動，「從她的眼神𥚃感受到她如何教導郭靖的故事，都在眼神裡看得出。」

其後，Ada被問到今年的過年節目，Ada表示已經一早買好《射鵰英雄傳：俠之大者》的電影門票，到時會與老公張晉、以及仔女一同入場欣賞。

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