埋班作樂III︱音樂會總結培育計劃成果　雲浩影黃妍等唱新生代音樂人作品

▲ 《埋班作樂III》導師團隊及一眾學員與音樂社企「一個人一首歌」創辦人周耀輝及音樂人馮穎琪大合照。

由著名作詞人周耀輝及音樂人馮穎琪共同創辦的音樂社企「一個人一首歌」，今年再度啟動《埋班作樂》音樂創作及製作人才培育計劃（下稱《埋班作樂》」），第三屆《埋班作樂》再獲文創產業發展處（下稱文創產業發展處）作主要贊助機構，並與本地業界攜手，共同培育香港音樂工業的新一代人才。

《埋班作樂III》的導師團隊與36位學員經過近半年的交流與創作，共同創造出多樣化的作品；《埋班作樂III》作品展 — 培育計劃成果總結音樂會今天順利於麥花臣場館舉利。

當中12個演唱單位包括：黃妍（Cath）、雲浩影（CLOUD）、Gordon Flanders、The Hertz的Herman、Jan Curious亞水、Kiri T、張進翹（Manson）、SOPHY 王嘉儀、Dear Jane的Tim、岑寧兒、顧定軒（Zeno）及麗英（按字母及筆劃序)，演繹出新音樂人作品，讓樂迷聽見香港音樂人的無限可能。

▲ 一眾《埋班作樂III》得獎者與馮穎琪（左五）、著名作詞人周耀輝（左三）、歌手王嘉儀（左六）、許廷鏗歌手許廷鏗（右一）及應屆導師之一音樂人王雙駿（右二）大合照。

埋班作樂III︱作品展以生命為主題

《埋班作樂III》的監製導師團隊由上屆6位增至今屆12位，36位入選的新音樂人分組接受資深監製導師的指導，創作出12首原創音樂作品。歌手 Kiri T以《縈》為作品展揭開序幕，帶出人類對網絡世界的沉迷。

雲浩影接著以《玉》一曲探討女性於現時社會中所受的限制和束縛。人總是不停反思與感慨。黃妍演繹《現在完成式》，與樂迷一同選擇每一個當下。

隨後，王嘉儀以《地縛靈》跌宕起伏的旋律，一瞬間將樂迷帶到頹垣敗瓦的荒涼之地。作品展第一部份由Jan Curious的《骨灰級情人》作結，帶出與情人逾越生死邊界共生共滅的慾望。

▲ 雲浩影以《玉》一曲探討女性於現時社會中所受的限制和束縛。

埋班作樂III︱探索不同靈魂課題

音樂會的第二部分探索不同靈魂所面對的課題。張進翹以《孵》找尋自我；Gordon Flanders 的《碰觸在彌留之際》用節拍為愛恨交纏的歌曲增添迷人感，也展現了廣東歌的另一種可能。

隨後，The Hertz的Herman《隻狼》則述說了都市人疲憊乏力而無人可訴的孤寂；顧定軒則帶來輕快的《ZWAY》，與樂迷一同「做自己」，擺脱束縛。

▲ 張進翹演繹《孵》，透過歌曲找尋自我。

《傷心的進步空間》的曲風輕快，但歌詞厭世消極，麗英透過兩者反差完整地展現作為「樂觀者」的矛盾。由岑寧兒獻唱的《圓規》，透過音樂中的輕盈和深度，以「一個圓」為主軸，轉化成人生觀點與角度的一份無盡，也許這就是個世界送給我們最好的禮物。

最後，Dear Jane的Tim透過《That's Okay》傳遞希望，與樂迷擁抱壞情緒。

▲ 黃妍演繹《現在完成式》，與樂迷一同選擇每一個當下。

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