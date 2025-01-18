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Disney+動畫︱Pixar原創動畫劇集《贏定輸》下月上架　8個小故事交織人生甜酸苦辣

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 14 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

Pixar動畫劇集《贏定輸》。

彼思（Pixar）最新原創動畫劇集《贏定輸》（Win or Lose），故事圍繞著與一隊壘球隊相關的8個成員展開。

每集透過不同角色的帶領下，呈現同一事件的不同角度，真切感受他們每人於大型壘球錦標賽前一周的心路歷程；缺乏安全感的孩子﹑他們的「直升機父母」，還有「戀愛大過天」裁判等，在8個交織的故事中，嘗盡人生甜酸苦辣。

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Pixar動畫劇集《贏定輸》。

贏定輸︱刻畫不同參與者心情

劇集由Carrie Hobson及Michael Yates共同擔任編劇、導演和執行監製，以壘球比賽為創作背景。

自少已接觸壘球的Carrie Hobson解釋，運動能令人產生很多細微的差別，在球場上每個人都拼盡全力，再淡定的人都會突然爆發出火力全開的一面。賽果輸贏不算什麼，但同時又代表一切，這些極端吸引她創作一場壘球比賽的故事，刻畫不同參與者的心情。

Pixar動畫劇集《贏定輸》。

贏定輸︱彼思幕後老拍檔合作

兩人早在《反斗奇兵4》（Toy Story4）已開始合作，是彼思幕後老拍檔。Michael Yates表示，作為電影背後訴說故事的藝術家，他們從電影﹑現實生活，以至社會新聞，一切無所不談，有趣的是，因有著不同經歷，他們對於事物總會有各自獨特的見解及反應。

這成為兩人創作故事的靈感，在創作《贏定輸》時，特別地聚焦在八個不同的視角，讓觀眾以不同角色的經歷去感悟故事。《贏定輸》將於2月19日在Disney+獨家上架。

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