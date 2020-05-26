【賭王離世】何鴻燊逝世享年98歲　回顧賭王傳奇一生

▲ 賭王何鴻燊逝世享年98歲。

賭王何鴻燊今天（5月26日）於香港養和醫院逝世，享年98歲。

98歲賭王何鴻燊近年長住在養和醫院休養，賭王健康狀況一直備受關注，自2019年大年初四（2月8日）傍晚傳出身體器官衰竭，要緊急送入養和醫院深切治療部（ICU）急救的消息。賭王各房太太及子女先後現身醫院，唯當時眾人皆否認賭王病情有變。2009年何鴻燊就在其四太梁安琪位於淺水灣道4號的寓所中跌倒，不慎撞傷頭部，需要送院接受腦部手術，之後分別在港安及養和醫院休養，甚少出席公開場合。

今年5月25日再有傳賭王何鴻燊病危，當晚賭王的二、三、四太及各房子女已齊集養和守候，為賭王打氣。

賭王何鴻燊被譽為澳門賭王和首富，據福布斯的估計，2005年他在全球富豪榜中排第151名，淨資產總值86億美元。回顧何鴻燊的人生，可算頗具戲劇性。

父親炒股破產 何鴻燊曾窮到沒錢坐巴士

賭王何鴻燊於1921年11月25日在香港出生，出身於香港顯赫的何東家族，是何東的侄孫。祖父是何福，父親名何世光，家中排行第九。曾祖父是英籍猶太人 Charles Henry Maurice Bosman（何仕文），故擁有猶太、荷蘭、英國、中國等血統。

雖然出身顯赫，但何父在何鴻燊十多歲時炒股失敗破產，逃亡至越南，何鴻燊一夜之間變成窮小子。何鴻燊過去接受媒體訪問時曾表示，試過沒錢坐巴士要走路上學，讀書也只能靠獎學金，牙齒蛀了也沒錢看醫生。

1941年第二次世界大戰其間，香港失守，何鴻燊於香港大學肄業，帶了10港元離港往澳門，加入澳門聯昌貿易公司工作，由於工作得到賞識而得到分紅，助他創建自己的事業。1943年創辦了澳門火水（煤油）公司，後來又轉到香港發展，與友人合資創辦利安建築公司，到50年代中期，已晉身香港的大亨行列。

▲ 何鴻燊事業的成功，除了靠個人才智，還得到如鄭裕彤、霍英東等朋友的協助。(黑白照片)

1961年何鴻燊與霍英東等人結成聯盟，競投得澳門博彩專利權，創辦澳門旅遊娛樂有限公司，建成葡京酒店娛樂場，令他得到賭王之名。除了賭業，也在香涉獵旅遊、航運、地產、財務、空運等行業，早於1972年在香港創立信德集團(00242)有限公司。

至2011年，何鴻燊旗下有澳門博彩控股有限公司、香港新濠世界集團、香港信德集團有限公司、澳門世界機場專營公司、主力世界、澳門誠興銀行等，業務版圖涉及地產、運輸、酒店、投資、博彩、旅遊等，有傳單是其個人財富有約700億港元。

太太兒女成群 爭產惹關注

賭王何鴻燊的一生，有四位太太(黎婉華、藍瓊纓、陳婉珍、梁安琪)及17名子女。其私人感情及家庭生活經常成為傳媒的焦點，亦影響其集團的發展。當中最受媒體關心的，是他與胞妹的爭產事件，以及他與太太們的愛情。

▲ 何鴻燊最受公眾關注的，是他多位太太及子女的「新聞」，圖為他跟四太於1999年在公開場合上跳舞。(資料圖片)

早於2001年，何鴻燊與人稱「十姑娘」的胞妹何婉琪就澳娛股息起紛爭並反目，何婉琪被踢出董事局，並多次登報追討澳娛約30億累積盈餘及股息。

2009年，何鴻燊在「四太」梁安琪家中跌倒，情況一度嚴重，由於當時尚未對外公佈如何分身家產，隨即引起一場分產爭拗，二、三、四房太太及子女們爭拗近兩年方才平息，最終二房、三房差不多平分澳娛股權。二房繼續掌管信德集團及新濠國際，作為二房長女何超瓊，成為主要繼承者。

▲ 2011年，何鴻燊與律師商談有關澳門博彩控股的股權分配，以平息幾房太太的爭拗。(資料圖片)

而何鴻燊近年亦因身體健康不如以往，較少在社交場合出現。2017年已退任香港信德集團主席，2018年4月澳門博彩控股有限公司在港交所發布公告稱，何鴻燊在2018年6月12日年度股東大會上正式退休。

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責任編輯：王俊賢