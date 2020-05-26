【賭王離世】何鴻燊膝下兒女成群培養子女成材　子女眼中100分好爸爸

▲ 何鴻燊被子女稱為100分的好爸爸。

賭王何鴻燊5月26日離世，享年98歲。何鴻燊一生中有4位太太，育有十多名子女。雖然子女眾多，但他從來一視同仁，可謂100分的好爸爸。

▲ 已故大女何超英。（圖片來源：經濟日報資料庫、網上圖片）

何鴻燊的大房子女一向低調，但已故長房大女何超英一向被認為是最優秀、遺傳了其優良基因的女兒，年輕時非常漂亮，曾在英國修讀法律系，經常陪父親出席社交活動場合。

至於二房則有已掌舵信德集團的女兒何超瓊。何鴻燊亦十分寵愛、培養她，後來更帶入自己的商圈。何超瓊曾接受傳媒訪問時指，自己相當崇拜爸爸，在遇到重大抉擇時，爸爸總是扮演重要角色。就連自己從商的路向，都經由爸爸指點，修讀市場學及國際商業管理。

▲ 二房一家：何猷龍太太羅秀茵、何猷龍、何超瓊、何超鳳、何超蕸。（圖片來源：經濟日報資料庫）

而何超瓊的妹妹何超鳳同樣大讚爸爸是個十分聰明、開通的生意人。雖然爸爸不會手把手教授營商之道，但只要跟他開會，就已經了解如何與生意伙伴相處。

▲ 二房一家：何超瓊、何超儀、何超蕸、藍瓊纓。（由左至，圖片來源：網上圖片）

至於大家都認識的明星何超儀，雖然甚具個性，但仍然深受賭王喜愛，因為賭王認為她與年輕時的自己很像，而且在演藝事業上的用心與毅力，猶如他在商業上的拼勁。他亦支持何超儀拍電影，曾投資1億元資助女兒拍電影。

▲ 三房一家，陳婉珍。何超雲、何超蓮、何猷啟。（由左至右，圖片來源：網上圖片）

較為年輕的三房子女──何超雲、何超蓮、何猷啟不時都會在網上上傳一家人合照。在何超雲18歲生日時，不但花費超過400萬在澳門塔舉行豪華生日派對，更送了1層樓作生日禮物。有「最索千金」之稱何超蓮，則指賭王是個有求必應的好爸爸，而教她做人一定要有禮貌，做生意不能對夥計呼呼喝喝，要尊重同事。超蓮早前更已創業引進台灣連鎖式食店玖五牛肉麵，成為老闆娘。

何猷啟曾提及自己在讀書方面有很大自由度，因為讀書一般，所以爸爸在讀書選科上都沒有規定。他更大讚爸爸100分，是個很有威嚴、好聰明、好叻，懂得做生意的好爸爸。近年他花百萬私己錢創立機遊戲生意，仍記得爸爸從小到大教他「不要認輸」。教他做任何事都要盡自己最大努力，要有信心，不能氣餒，直至成功。知道他要成家立室時也十分高興，也沒要求門當戶對，只希望他隨心意而行，幸福就好。

▲ 四房一家何超欣、何超盈、何猷亨、何猷君、梁安琪。（由左至右，圖片來源：何猷君IG）

至於四房的小兒子何猷君雖然只有23歲，但完全遺傳到爸爸的優秀基因，從小就是數學天才，2次奪得全港數學比賽冠軍。18歲時就同時得到牛津大學與麻省理工學院的錄取通知，最後選擇到麻省理工就讀，入讀後因為更以3年時間完成4年的課程。

女兒何超盈則透露爸爸在聖誕節時化身聖誕老人，非常疼愛家人。早年更在內地節目中公開一段賭王蹺著她的手，慢慢行了幾步，旁人更哼唱結婚的音樂，就像預演婚禮。原來賭王是怕自己看不到超盈嫁人，所以便鼓勵他站起來走幾步。

賭王又十分寵愛小女兒何超欣，不但曾公開大讚她「靚到不得了」，更在每年超欣生日時贈送金幣，12歲生日時，又送了英國一幢豪宅，未夠20歲，就已經擁有3個物業。

當然超欣也遺傳了爸爸的好頭腦，超欣與哥哥何猷君一樣是「學霸」，在GCSE獲得9A*成績，SAT數學滿分，雖獲劍橋錄取，但最後選擇入讀麻省理工，17年更到在紐約的安永會計師事務所實習。

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