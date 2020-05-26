【賭王離世】賭王子女膝下兒女成群　何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎

▲ 何超盈揭開神秘弟弟「何猷佳」之謎。

賭王何鴻燊娶了4位太太，4位太太都各有所出，但對於子女的人數卻有兩種說法，其中一個說法指何鴻燊有17個子女，另外一種說法則指他只有16個子女，當中的神秘兒子何猷佳與四房有關。不過，四太梁安琪的長女何超盈早前接受傳媒訪問時，澄清自己是四兄弟姐妹，並沒有何猷佳此人。

早年網上有說法指，何鴻燊共有6個兒子、11個女兒，並指四太梁安琪有3個兒子、兩個女兒，包括長女何超盈，二子何猷亨、三子何猷君，還有幼女何超欣，以及從沒有在傳媒亮過相的「兒子何猷佳」。對於「何猷佳」的去向忠說紛紜，有人指「何猷佳」早年夭折，更有人指他被送到英國。

雖然網上有流出懷疑是「何猷佳」的童年照片，但根據四太梁安琪及子女平時的合照，只見四太與兩個兒子、兩個女兒以溫馨合照示人，從來都不見有第5個孩子的蹤影。

何超盈早前接受傳媒訪問時則揭開謎底，她澄清自己是四姐弟，包括何猷亨、何猷君，還有妹妹何超欣。至於網民所指的「何猷佳」，她則表示，「根本冇何猷佳呢個人，一直以都係誤傳。」至於網上流傳的何猷佳童年照，超盈解釋「係猷啟細個相。」

四房4個子女兩個學霸

四房的4個子女中，兒子何猷君和何超欣均是學霸。其中23歲何猷君從小是數學天才，2次奪得全港數學比賽冠軍，18歲同時得到牛津大學與麻省理工學院的錄取通知，最後選擇到麻省理工就讀，入讀後因為更以3年時間完成4年的課程。

幼女何超欣小學時與姐姐何超盈同讀瑪利曼，不但學業成績優良，也代表學校參加學界田徑比賽，小三被選為「最有潛質運動員」。她中學時代在GCSE獲得9A*成績，SAT數學滿分，雖獲劍橋大學錄取，但最後選擇入讀麻省理工，2017年更到美國紐約的安永會計師事務所實習。

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