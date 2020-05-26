【賭王離世】何鴻燊傳奇曾啟發拍成《賭城大亨》　劉德華：何博士一生貢獻良多

▲ 劉德華在《賭城大亨》演賀新，邱淑貞王祖賢分飾賭王最愛女子。

一代賭王何鴻燊今日與世長辭，享年98歲。何鴻縈作為澳門賭王，一生傳奇事跡，為人津津樂道。早在92年何鴻燊傳奇便啟發王晶拍成兩集電影《賭城大亨新哥傳奇》和《賭城大亨至尊無敵》，由劉德華飾演主角賀新，藍本便來自何鴻燊。

曾主演《賭城大亨》的劉德華，今日對何鴻燊離世向傳媒表示 ：「何博士這一生對社會貢獻良多，希望他一路好走」

▲ 《賭城大亨》由劉德華飾演主角賀新。

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在電影《賭城大亨》中，劉德華演賀新，據知故事不少靈感來自何鴻燊的生平奮鬥史，而當時有指電影獲賭王首肯拍成電影，更欽點由劉德華來主演。

《賭》講主角賀新如何由家道中落，由低捱起，跟一班手足打拼天下，逐漸成為掌控澳門賭城的顯赫人物。戲中也有講賀新三段感情經歷，包括跟髮妻（邱淑貞飾）及兩位紅顏知己（王祖賢及李嘉欣飾）的關係。

當中演員卡士不俗，除劉德華，另一主角萬梓良演郭英南，有指原型正是另一富豪霍英東；蘇志威演郭英南兒子阿霆，或啟發自霍英東兒子霍震霆，戲中阿霆娶了妻子朱琳琳（吳君如飾），就被指是現實中霍震霆太太港姐朱玲玲。

▲ 李嘉欣演狄雲，跟賀新後期有曖昩關係。

另外，李嘉欣戲中演電視明星中狄雲，後成為賀新紅顏知己，有指啟發自現實中何鴻燊曾與藝人狄波拉的緋聞。戲中李嘉欣最後嫁予名四哥的角色，更似影射狄波拉前夫謝賢。

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當然《賭城大亨》非正式人物傳記片，編導亦強調情節僅屬創作，約為給影迷茶餘飯後話題。

此外，同在92年，神劇《大時代》也有出現參考自何鴻燊的角色。在韋家輝編審的《大時代》，在第三集及最後一集都曾出現三位城中富豪角色，先後幫助方家父子，三個角色取名韋嘉誠、賀新及郭英中，就令人聯想到真實的李嘉誠、何鴻燊和霍英東。

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