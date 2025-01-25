臨時決鬥︱胡子彤主唱賀歲片主題曲《Pick Me Up》　演員齊集Rap歌支持古天樂壓軸聲演

▲ 《臨時決鬥》主題曲《Pick Me Up》MV已上架。

【臨時決鬥 / 賀歲片 / 胡子彤】賀歲片《臨時決鬥》主題曲《Pick Me Up》由胡子彤主唱，多位演員包括王丹妮、周秀娜、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、喬靖夫、王尹菁及陳獻略亦有一齊Rap歌演繹，古天樂、梁詠琪聲演助陣，最新歌曲MV已上架。



主唱今次《臨時決鬥》主題曲《Pick Me Up》的胡子彤稱：「好開心可以演唱與電影有關的歌曲，對上一次是電影《BABY復仇記》的插曲《那時候》，而今次是電影主題曲，所以感到非常開心，加上有其他演員一齊支持我，跟我一齊參與實在非常高興。」

他並指《Pick Me Up》首歌好輕快，好切合賀歲片檔期聽，稱：「希望大家可以入場支持這部電影《臨時決鬥》，支持這首歌《Pick Me Up》。」

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有份參與演唱rap歌部份的王丹妮表示：「今次人生第一次rap歌，發覺原來真係要手舞足蹈先會rap得有力、有feel，所以我自己都好放開咁唱，仲越唱越起勁，希望聽眾都感受到我哋呢首主題曲嘅熱血同力量!」



同是首次到錄音室的錄歌的周秀娜表示：「今次開心可以參與主題曲rap歌部份，以往參與電影都只係拍戲部份，今次係難得嘗試機會，始終自己唔係歌手身份，對於唱歌沒有太大信心，反而今次可以rap一、兩句，同戲的演員可以一齊去錄音，感覺開心，亦不太緊張。」



獻出第一次電影主題曲rap歌的張文傑笑言：「我都係第一次rap歌，我覺得rap歌都幾適合我，下次可以rap多啲，我可以行歌手路線。第一次入錄音室錄歌，唔覺得緊張，就當電影配音唱出嚟，覺得幾好玩。」

