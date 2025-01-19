臨時決鬥︱古天樂Gigi再拍賀歲片有默契　畏高王丹妮玩垂直滑梯嚇到眼濕濕

▲ 《臨時決鬥》在澳門舉行首映禮。

【賀歲片 / 臨時決鬥 / 古天樂】賀歲片《臨時決鬥》導演麥啟光及演員古天樂、梁詠琪、王丹妮、陳湛文、陳慧敏在昨日（1月18日）現身澳門新濠影滙影滙戲院出席首映禮。

在《臨時決鬥》飾演拳王鍾磊的古天樂在會上稱：「好開心再次同Gigi拍賀歲片，大家好有默契，希望大家睇得開心。」

而身為拳王太太的Gigi，則被導演評為是電影中的搞笑擔當，不少對白也由Gigi自己構思，Gigi感謝導演信任，說：「導演俾咗好多信心同自由我哋，好多嘢都係大家即時度，而我係有因為《臨時決鬥》學泰拳，但係戲入面就唔係打到飛起，打到飛起就有我身邊的王丹妮。」

臨時決鬥︱王丹妮上門向古天樂拜師學泰拳 古仔爆金句：一日鐘聲未響一日都唔會認輸

▲ 《臨時決鬥》首映禮。

臨時決鬥︱兩大女神爭陳湛文

至於在中主力負責打的王丹妮，除與娜姐周秀娜、Gigi、蝦頭楊詩敏一齊在未開拍前已努力練拳外，還在拍攝時實測膽量。

因為丹妮本身不但畏高，更抗拒玩高的機動遊戲，但片中有場戲講述胡子彤帶王丹妮到新濠影滙水上樂園減壓玩垂直滑梯時，丹妮眼濕濕為角色頂硬上，說：「嘩！嚇死我！個個一見條滑梯都話高，我見到都腳軟，但又唔想因為我怕高唔拍，一路上樓梯一路勁驚，好彩最後導演兩take就搞掂咗，條滑梯真係太太刺激。」

而陳湛文飾演的Daniel就十分威水，因為丹妮與娜姐兩大女神在戲內為他大打出手，對此陳湛文說：「唔使懷疑，點解要一齊爭我，哈哈，想知就入場啦！」

今次《臨時決鬥》有不少場口到澳門拍攝，身為澳門人的陳慧敏參與拍攝，飾演醫院陳姑娘，對於今次有份參與賀歲電影感到榮幸，說：「過去大家可能比較少喺大銀幕見到我，希望來年有更多機會。」

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