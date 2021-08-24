【飲錯熱茶】每日飲用60°C以上熱茶　美國研究：患食道癌風險增90%

▲ 《國際癌症期刊》刊登研究指出，飲用60°C以上熱茶，可增9成患食道癌的風險。

很多人習慣飲茶，在亞洲地區尤其喜歡「趁熱喝」，但美國一項研究指出，飲用每日60°C以上熱茶，可增加90%患食道癌的機會！

據CNN報道，《國際癌症期刊》（International Journal of Cancer）於2019年的研究指出，飲用溫度高的茶與患食道癌的風險增加之間有著關係。

研究於伊朗東北部的省份Golestan進行，追蹤約5萬名年齡介乎40至75歲喝茶人士的習慣，發現與每日飲用少於700毫升、低於60°C的茶的人，相比每日飲用逾700毫升高於60°C熱茶的人，患上食道癌的風險高出9成，研究的10年間，當中發現317個患食道癌的新個案。

美國癌症協會及該項研究的成員Farhad Islami表示，以前亦曾有研究發現飲用熱茶與食道癌之間存在聯繫，但這次是首次有就特定溫度進行研究。

據國際癌症研究機構數據顯示，食道癌現為世界上第8大常見的癌症，每年造成大約40萬人死亡，通常是由於吸煙、飲酒、胃酸倒流，反覆對食道造成傷害所致，而飲用熱飲亦有機會令食道受損。

若經常飲用的熱茶溫度高至攝氏75度，患食道癌風險更大增2.4倍。研究學者建議剛泡好的茶或滾燙的熱湯，最好先待涼至少4分鐘，才適宜飲用。

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