萬千星輝頒獎典禮2024視后︱龔嘉欣曾遭前度家暴唔再靠男人　為TVB拍劇五勞七傷鞠躬盡瘁

【萬千星輝頒獎典禮2024 / 龔嘉欣 / 視后】入行17年的龔嘉欣（Katy）憑《企業強人》奪TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角獎，入行當藝人17年的龔嘉欣終於成為視后。

因從小父母離異，所以龔嘉欣被爺爺嫲嫲照顧湊大，她也曾坦承甚少與父母接觸，尤其母親已幾乎20年沒聯絡：「我只係大概知道佢生活幸福快樂，所以唔會打擾佢。」

而龔嘉欣早在14歲開始當model，於17歲時便擔任過有線財經資訊台、體育台、世界盃等節目主持，正式當藝人。她在19歲參與TVB劇《盛裝舞步愛作戰》後，簽約做成TVB藝人，一直演出機會不少，2016年憑《幕後玩家》獲《萬千星輝頒獎典禮2016》最佳女配角。

生意女強人丨龔嘉欣自言放棄結婚專注搵錢 揭右膝舊患復發帶傷開工

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

萬千星輝頒獎典禮2024視后︱龔嘉欣曾遭男友家暴

可是龔嘉欣愛情路崎嶇，她在2010年與大她15歲的鄧健泓因合理《隔離七日情》撻著，公開與鄧健泓拍拖，更發展至同居關係，可是只維持兩年便分手，當時更傳因為龔嘉欣移情別戀導致分手，但後來有雜誌影到鄧健泓與冠軍張嘉兒同車，終還龔嘉欣清白，而且她更情傷暴瘦，體重一度只有95磅。

在2019年，曾傳龔嘉欣與大馬富二代Bryan拍拖，甚至有指男方打本嘉欣在當地開火鍋店。可是關係只維持年半，可是卻不敵異地戀距離，有指當月女友不在身邊時男方不甘寂寞有甚多異性埋身，最終龔嘉欣斬纜與富貴男友分手。

另外，她過往自爆曾遭圈外前度家暴，表示有次吵架時，前度大力把她推向門，令其腰部撞向門鎖，可是嘉欣卻因不想孤單一人選擇原諒對方，更為對方找藉口，後來她回想此事也直言當時覺得太傻。但最後也是分手收場，亦因這段經歷令她對改變愛情睇法，據說她曾答應曾勵珍獨身5年專心發展事業。

不過龔嘉欣在2023年與日籍甜品大師松岡哲也傳緋聞，但她之後否認二人拍拖。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

萬千星輝頒獎典禮2024視后︱去年透露身體出毛病

專心事業的龔嘉欣的確十分搏命，比如拍劇集《殺手》做打女，卻因此導致韌帶及半月板拉傷，更因拍打戲斷手指尾筋而導致手指變形。

在去年12月，龔嘉欣在35歲生日時於個人社交平台上載數張面前放有生日蛋糕的相片，她卻透露身體出毛病，當時她寫道：

今年農曆新年前

發現到身體有啲毛病

一直都做緊好多檢查

(容許我保留少少

詳情就唔再講啦）

她在2023年接受TOPick專訪時直認重心專注放在工作上，當時她稱：「很多時候要講時機，有很多機遇巧合， 對的時間發生對的事，我會覺得現時自己33歲年尾34歲 ，仍然是在事業的拚博期 ，很想趁40歲前再衝刺。」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】