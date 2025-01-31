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祥賭必贏︱岑珈其演失明賭徒搶鏡謝　謝安琪獲阿Sa教玩「十三張」變身街坊女賭神

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 7 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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熱門 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

《祥賭必贏》

【祥賭必贏 / 謝安琪 / 岑珈其】蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、朱栢康（朱康）、邱士縉、吳家忻、胡楓、楊偲泳及楊偉倫（阿卵）領銜主演的賀歲片《祥賭必贏》，截止今日（1月31日）累積票房已衝破400萬元。

觀眾驚喜發現片中有除了事先張揚的洪嘉豪特別客串外，竟還有謝安琪（Kay）岑珈其驚喜客串，二人分別飾演街坊女賭神，以及盲人賭徒，他們更跟阿Sa同場鬥戲，大放笑彈。

祥賭必贏︱雀后阿sa經常打牌　蔡卓妍興奮稱：麻雀耍樂簡直是國粹

《祥賭必贏》

祥賭必贏︱Kay首次參演賀歲片

戲中Kay與阿Sa於賭枱上「決戰十三張」，兩人更大騷「牌技」！Kay透露：「其實我本身唔識玩十三張，要靠阿Sa教我點樣砌牌。另外導演仲請咗個美女魔術師，現場教我點樣洗牌，唔算好難學，花咗半餐飯時間就學識！」

對於首次參演賀歲片，就跟一眾喜劇演員合演，令阿Kay相當開心：「我一直好鍾意同屋企人入場睇賀歲片，所以今次有份參與特別開心，加上可以同張先生（張繼聰），又有我鍾意嘅演員包括阿Sa、朱康、阿卵合演一套喜劇，作為演員覺得係一件好夢幻嘅事。」

Kay笑言，拍攝期間更親眼見證阿Sa成功表演「飛牌絕技」，令她歎為觀止！

《祥賭必贏》

祥賭必贏︱岑珈其演盲人賭徒

另一位搶眼的串星岑珈其，則在戲中飾演一位戒賭中心的盲人賭徒，戲中他跟阿Sa出盡法寶力抗賭癮，場面爆笑。

珈其感謝導演羅耀輝邀請他客串賀歲片，更興奮提到終於能與阿Sa同場演戲：「以前合作嘅電影冇乜機會同阿Sa對戲，今次好開心可以一齊飾演戒賭人士，埋位前睇劇本排戲我哋經已係咁笑，拍嘅時候都有笑場，大家都拍得好開心！」

《祥賭必贏》

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