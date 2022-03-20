【食用安全】留家抗疫雞蛋大量存貨 專家教雞蛋正確保存方法【內附更多貼士】

▲ 專家教保存雞蛋的正確方法

第五波疫情持續嚴峻，衞生署衞生防護中心本月10日公布，本港確診及陽性個案共31,402宗，包括24,390宗核酸檢測確診個案，和7,012宗經快速測試確診個案。不少市民留家抗疫減少外出，雞蛋是常用食材，不少人在烹煮前，也習慣清洗蛋殼，但原來清洗後，有可能更「骯髒」。此外，蛋尖也有特定的擺放方向，隨意放置易令雞蛋變壞。不想雞蛋太快變質，還有甚麼保存貼士？

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1. 雞蛋要洗乾淨？

本港食物安全中心指出，一般情況下，雞蛋是不用清洗的。蛋殼上約有6000至10000個小孔，同時也有一層保護外膜，稱為「表層膜」，可阻止蛋殼上的細菌滲進蛋內。清洗蛋殼後，反而有利微生物進入蛋內。殘留蛋殼表面的水分，也可能有助蛋殼上的細菌繼續生存。

食安中心表示，很多在市面出售的雞蛋，於商業加工處理過程中已按指定方式進行清洗。

如何清理污漬？香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授，方麗影博士接受TOPick訪問時表示，若蛋殼上有雞糞、雞毛等污染物，可用乾布或紙巾抹走。

食安中心提醒，要避免使用有裂紋的雞蛋，因為它們較易受污染。

2. 蛋尖不能向上？

最理想的擺放方法是：蛋尖向下，這樣才會令雞蛋不易變質。

方麗影博士解釋，按照雞蛋的結構，雞蛋的氣囊大小與其新鮮程度有直接關係。 雞蛋較圓的一端有個氣囊，當蛋尖向下，氣室則向上，雞蛋處於最自然的狀態，也放在最佳的位置。相反，蛋尖向上，則令氣室內殼膜受壓而脫離蛋殼，並影響保護膜，令雞蛋較易變質。

3. 雞蛋要放雪櫃？

食安中心表示，低溫儲存可減慢沙門氏菌等微生物的生長。要延長保質期，把雞蛋存放雪櫃是最好的做法。不過，經冷藏的雞蛋應繼續保持冷藏的溫度，因為溫差會令蛋殼出現水珠或倒汗水，可能有利微生物進入蛋內。

方麗影博士指出，保存雞蛋最理想的溫度是攝氏4度至10度。若雞蛋購於街市或路邊商販，要留意雞蛋存放環境，尤其烈日當空的日子。在香港的氣候環境，要防止雞蛋變壞，存放時需確保：避免陽光照射及放於陰涼乾爽的環境。

4. 如何打蛋？

方麗影博士建議，分開盛載蛋液的容器，以及打蛋的容器，避免變質的蛋液影響正常的蛋液。打蛋時，確保蛋黃及蛋白分開，不爛不臭，品質方為正常。

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責任編緝：羅嘉欣