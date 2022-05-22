林家謙首度舉辦唱片簽名會　化身「林醫師」與歌迷深度交流

林家謙（Terence Lam）的第二張專輯《Seven》自去年12月推出後反應熱烈，曾多度宣告售罄需要加印，並已連續23星期登上香港唱片商會唱片銷量榜，可謂「長勝將軍」。

為答謝歌迷粉絲的支持及喜愛，家謙於2022年5月21日舉辦首個唱片簽名會，與一眾粉絲於期間限定的「林家謙𝐝𝐨𝐨遊」主題𝐂𝐚𝐟𝐞交流互動。

讚樂迷寫得出色

活動吸引接近500名獲邀歌迷到場支持，歌迷需預先跟家謙分享自己最喜歡的《Seven》歌曲，並由家謙挑選及邀請。由於受疫情所限，簽名會於早上十時至晚上八時以流水式閉門進行，參與歌迷亦需做足防疫措施，保持社交距離。

家謙表示今次簽名會因疫情關係延期近半年，終於可以舉辦感到非常高興。

家謙今次收到不少樂迷分享自己與歌曲的故事，有些樂迷寫得非常出色，故花了不少時間用心挑選。

一對一深度交流

同時，家謙分享其中一個難忘經歷是歌迷談及自己與爸爸的故事，該名歌迷今早更是首兩位到場簽名，兩人相認交流都感慨得眼濕濕。家謙表示今次於活動化身「林醫師」與歌迷一對一深度交流，希望歌迷粉絲都有一個開心的時刻。

此外，談到最近首次與台灣創作歌手盧廣仲合作創作新歌《Doodoodoo》，家謙表示緣份是來自於其中一個歌迷與他分享盧廣仲在電台推薦他的作品，他及後向盧廣仲道謝並大膽邀歌，驚喜獲答應，家謙表示期待未來通關後可與盧見面交流。