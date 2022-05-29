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【康城影展】《孩子轉運站》宋康昊封帝　朴贊郁憑《分手的決心》奪最佳導演

娛樂 09:01 2022/05/29

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《孩子轉運站》

第75屆康城影展於香港時間今日（5月29日）凌晨舉行頒獎禮，結果由朴贊郁執導、湯唯及朴海日主演的韓國電影《分手的決心》獲最佳導演獎，這次是他繼《下女誘罪》後睽違6年再度入圍康城影展主競賽單元，今次奪獎而回。

至於由日本導演是枝裕和繼2018年憑《小偷家族》獲得最高榮譽金棕櫚獎後，再憑他首次執導的韓語電影《孩子轉運站》贏得基督教評審團獎，而且韓國演員宋康昊以此片封帝。

《分手的決心》

最佳女主角獎方面，由《聖蛛》（Holy Spider）莎阿米伊巴希美（Zar Amir-Ebrahimi）封后。

康城影展最高榮譽的金棕櫚獎由瑞典導演Ruben Ostlund憑《Triangle of Sadness》奪得，這次是是他繼2017年的《方寸見人心》（The Square）後再獲金棕櫚獎。

法國資深女導演Claire Denis的《Stars at Noon》及比利時電影《Close》齊奪評審團大獎。

另外，因為今年新增康城影展75周年特別獎以作紀念，結果由比時導演戴丹兄弟（Jean-Pierre 和Luc Dardenne）作品《Tori et Lokita》獲此殊榮。

同時今屆也有華人獲獎，美籍華裔女導演陳劍瑩憑《海邊升起一座懸崖》奪最佳短片獎。

撰文 : TOPick柴犬出動

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