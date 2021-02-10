【直資學校】宏信書院統整課程加強學科聯繫　國際化環境外籍老師比例高

基督教香港信義會宏信書院在2014年已成為IBDP授憑學校，並將於今年底取得國際文憑預科課程中學項目MYP認證，成為分別擁有小學、初中及預科IB認證一條龍學校。學校以英語為教學語言，故首選具優秀英語溝通能力的面試者；宏信入學面試一向競爭激烈，今年約800至900名申請者，校方只收取約99名學生。

面試重語言能力

校方表示，第一輪面試選200位學生，考官會由讀故事中觀察小朋友完成小任務過程顯示出來的個人質素，包括主動性、合群性、待人處事的態度和禮儀等。

第二輪為個人面試，並會面見家長，獨立面試會測試學童英、普能力和積極性，家長部分不會計分，主要跟家長溝通學校使命和教育理念，讓家長了解課程及其涉所需的家長支援；以及講解家校合作的重要性。

▲ 封校長(右)在小一閱讀周活動「故事人物打扮日」粉墨登場，跟學生互動。(受訪者提供)

▲ 封校長謂，學校課程希望學生掌握跨學科學習能力外，更希望培養學生擁有IB學習者質素。(陳國峰攝)

總校長封華冑指出，因小朋友若語言表達能力不足，學習過程中會遇到很大困難，故語言能力是必須的，學校首選具優秀英語溝通能力的面試者；另外學校用普通話作為中國文化及語文科的教學語言，故同時要求學生具有一定中文能力。

不過如果個別小朋友學習態度極佳，學生也有機會適應到這個獨得的學習環境。另外，課程是要小朋友主動學習，如果家長不支援小朋友透過探究形式學習，也許未能順利配合學校的教學方針。

封校長談到課程時指出，學校以IB框架設計課堂，小學部課程以PYP(小學項目)作教學體系框架，在探究學習單元(Unit of Inquiry，簡稱UOI)課堂中，由6個超學科主題為主導貫穿語言、社會學、數學、藝術、科學、個人教育、社交教育和體育等學科領域，培養學習能力。

▲ UOI課堂由2位助教協助教學，課室環境和布置會強化同一教育目標。(陳國峰攝)

小學部6年每年進行六個超學科探究主題，同學會以中心思想(Central Idea)為探究的中軸，再跟縱不同的探究線索(Lines of Inquiry)進行探究，學生在小六學期末會舉行國際文憑小學項目展覽（PYP Exhibition），學生會融匯多年於所有學科的學習成果，並進行公開展示。

除了中國文化及語文、體育、藝術、音樂及生命教育科外，由班主任任教的UOI課堂比例佔總課堂50%，即由一位老師統整多個科目理念而設計教與學。

▲ 封校長直言讀IB語言能力是必須。(陳國峰攝)

▲ 數學科應用多元教具，讓學生領略。(陳國峰攝)

校長強調：

IB課堂的學習活動著重經驗學習，學習者需要由自身出發開始，再拓展到外界，讓學生在過程中學到與時並進的重要概念和超學科技能，例如分析、搜集資料、溝通等技巧和態度等。課堂是開心、互動，一位老師統整多個科目理念，帶動小朋友全腦思考，教室環境也會鞏固同一教育目標。

他舉例三年級以「探索導致發現」作探究主軸，學生以人們探索的原因、探索如何影響已知的世界、以及探索隨著時間變遷而改變這三大方向進行學習。過程中，學生們調查了不同時代、不同地域的探險家，並收集了許多有關「探索導致發現」的有趣事實，並將他們的教室變成了「探索博物館」。

▲ 小三把教室變成了「探索博物館」。(受訪者提供)

師生比例1對9 外籍老師高達50%

宏信中學部有30%外籍老師，小學部高達50%，非常國際化，而小學部逾百位學生是以英語為母語的NCS學生(Non-Chinese speaking students)，比例約佔10%，故同學可以接觸不同國家的文化，而NCS學生一樣要上中國文化及語文課，學校的中國文化及語文科獨立成科，主力提高學生對中文語文學習及中國文化的興趣。

校長補充，目前小學師生比例是1對9，設有3位專職支援SEN的老師，另外有兩位不帶課專責課程發展及支援教學技巧的老師，以提升教學。學校在2018年獲香港政府投資8,000萬擴建校舍，新校舍設施今年陸續啟用。

宏信書院現時預科全年學費是港幣$85,020，比主流國際學校約便宜3至4成，故是IB學校的經濟之選，而小一學費為$69,860。

記者：胡麗珊