【聲生不息】林曉峰憶曾被張國榮訓話　周筆暢是《奬門人》忠實粉絲

▲ 《聲生不息》

今晚（5月22日）播出的香港版《聲生不息》主題繼續是「港樂與我的『一生所愛』」，當中選唱張國榮（哥哥）經典作品《今生今世》的林曉峰（阿Lo）原來與哥哥之間有過小故事。

當年阿Lo與哥哥合作電影《金枝玉葉》，其中一場有對白的戲，阿Lo一口氣吃3次NG，結果遭哥哥生氣地「打籮柚」兼訓話：「記熟啲對白吖嘛，你可以玩，但做演員要投入啲、專業架嘛。」

阿Lo續指選唱《今生今世》是想表達自己一生所愛是演藝事業，亦想向哥哥致敬：「當日睇到張國榮先生對工作嘅認真同投入，好似佢明明唔識彈琴，但練到好似識。」

《今生今世》作曲人兼《聲生》高級音樂顧問許愿，則坦承《今生今世》確實打動了哥哥：「他那時候說不唱歌了，聽了《今生今世》，他就開始動搖。」

與哥哥合作無間的經理人陳淑芬，亦有現身節目大談與哥哥相處點滴，陳淑芬邊落淚邊說：「佢係我好好嘅朋友，好似我細佬咁。點解個個都咁掛住佢，因為每個人同佢之間都有個私人嘅故事，佢好細心，會記得所有人嘅生日，尤其小工（如茶水場務）。」

為與觀眾一起紀念這位這麼有愛的已故樂壇巨星，節目組專誠找來《今生今世》珍貴原聲帶，配以阿Lo真情獻唱《今生今世》，畫面感人。事後阿Lam大讚阿Lo唱出真摯：「個個都話佢唔係歌星，佢呢首歌擺咗好多感情，真係唱到入心入肺。」

周筆暢似林青霞？

除獻唱，阿Lo是集還有特別任務，就是與周筆暢（筆筆）夥拍王祖藍擔任主持工作。

雖然三人是首度合作，但已默契十足，在介紹另一首哥哥經典歌曲《夢裡藍天》時，三人聲演不同樂器作無伴奏合唱，祖藍更使出名震一時的「二胡聲」絕技，精彩絕倫。

予人感覺冷酷的筆筆，原來不但有活潑一面，且真的十分熱愛香港文化，除了愛聽不同類型的廣東歌，更是《奬門人》忠實粉絲，並能以純正廣東話完整說出「辣辣壽司邊個食，你唔食，我要食」。

更搞笑的是，在後台被筆筆逗得不亦樂乎的莎莉，忽然真心問道： 「你覺唔覺得佢笑嘅時候好似林青霞？」令後台即時一片起哄。

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