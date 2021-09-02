【生酮飲食】55歲黎芷珊生酮飲食法極速瘦身燃脂　零運動2星期減7磅

▲ 黎芷珊活用「生酮飲食法」輕鬆減肥。

現年55歲的主持人黎芷珊保養得宜，維持優美身段，她嘗試過許多減肥方法，最終選擇了最適合她的瘦身飲食方式「生酮飲食法」，才得以輕鬆減肥，又能在短時間內見效。

芷珊接受TOPick訪問時表示，生酮飲食法好處是毋須戒口，減肥期間不用做運動，卻能達到去水腫和全身變瘦的效果，她更大方分享了一些飲食心得，適合為迎夏日而努力瘦身的女士們參考。

芷珊數年前經私人健身教練介紹，首次接觸生酮飲食法，當時希望在短期內減肥的她，僅花短短2星期就減約7磅，褲子尺碼由38碼減至34碼：

當時在2個星期內減了7磅，對極速減肥很有用。在戒糖減肥的全盛時期中，最厲害是褲子減了2個size。

▲ 黎芷珊使用「生酮飲食法」2個星期內減了7磅。（圖片來源：黎芷珊Facebook）

芷珊著重身形，相對少關注磅數。使用生酮飲食法後，她大讚去水腫功效甚好，面上輪廓變得分明，亦能全身有效減肥，不只局部變瘦。而最驚奇的是，即使減肥時她完全零運動，體態上卻能收到運動後般的效果。

這種飲食方式能很好地去水腫，首星期便去除很多水腫，重拾面上輪廓。肚子本身很難減，但生酮飲食法就能令全身都瘦到。不用怎做運動，卻有做運動的效果。

試過很多瘦身方法的芷珊認為，生酮飲食法是比較自然的減肥方法，減肥期間不能吃零食，但就有許多其他選擇，如肥膏、雞皮都可以食，而且因為攝取了很多脂肪，故此沒有飢餓感。同時戒糖後，人變得精神，沒有那麼勞累。

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在飲食方面，芷珊會攝取約70%脂肪，肉類上可以有很多選擇，如紅肉、白肉、海鮮、肥豬肉、東坡肉等都能吃，但如加入大量糖分來醃製的咕嚕肉就不能吃。食物搭配上，她會常吃煙肉、煎蛋、希臘乳酪等，生果會選士多啤梨、莓類等果糖較低的生果，其他生果就儘量少吃。

以下是推介一天餐單：

早餐：加入鮮忌廉的防彈咖啡（以植物代糖stevia代替白砂糖）

午餐：煙肉炒蛋、多菜為主（如沙律）

晚餐：煎牛扒、椰子油炒蛋（避免芥花油）

▲ 黎芷珊一向保養得宜，維持優美身段。（圖片來源：黎芷珊Facebook）

在數年間，芷珊間歇性使用生酮飲食法減肥，最長試過半年至9個月用這種飲食方式生活，沒有出現太多副作用。她坦言，自己很喜歡吃甜食，如果本身不好甜食，生酮飲食就是一個很好的減肥方式。

問到這種飲食法會不會反彈？她表示最重要都是看節制程度，糖是最大致肥物質，當活動量不足又攝取高糖就會致肥。至於她在戒口期間，有時也會放縱自己，一個月內任食2天，盡情吃甜食和澱粉，但之後又會按規律吃東西，就沒有太大反彈後果。

生酮飲食法是一種以極低碳水化合物，配合高脂肪和適量蛋白質的飲食模式，透過減低人體對碳水化合物的吸收，讓身體處於低糖狀態，從而燃燒脂肪產生酮體，達致燒脂減重。

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