萬千星輝頒獎典禮2024頒獎嘉賓︱陳妙瑛向海嵐相隔23年再齊現熒光幕　「最佳熒幕情侶」邵美琪溫兆倫友情不變

▲ 《無頭東宮》陳妙瑛和向海嵐將一起現身一起現身《萬千星輝頒獎典禮2024》。

【萬千星輝頒獎典禮 / 邵美琪 / 溫兆倫 / 陳妙瑛 / 向海嵐】TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》將於明晚（1月19日）舉行，在昨晚（1月17日），TVB透過電視宣傳片及官網平台宣布頒獎嘉賓當中有兩大經典組合。

分別為相隔23年再在熒光幕前合體的《無頭東宮》陳妙瑛和向海嵐，以及曾合作《義不容情》、《我本善良》及《今生無悔》等經典劇集的90年代「最佳熒幕情侶」邵美琪（Maggie）及溫兆倫。

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▲ TVB經典劇《無頭東宮》。

萬千星輝頒獎典禮2024︱陳妙瑛向海嵐齊頒獎

首先陳妙瑛與向海嵐在2002年播出的《無頭東宮》中同時分飾楚楚／凌雲，因被換臉大師（魏駿傑飾）容貌交換，二人命運從此逆轉、姊妹情決裂。由於劇集題材新穎，當年播出大獲好評。

而且《無頭東宮》也是陳妙瑛的告別作，她於2005年宣布全面淡出娛樂圈，成功轉營為商界強人，並與向海嵐一直保持聯絡，去年更現身支持向海嵐參演的舞台劇《我們的青春日誌》，二人激罕公開同框引起極大迴響。

如今，陳妙瑛相隔逾20年再亮相TVB，並與告別作中的最佳拍檔向海嵐齊齊頒獎。

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至於邵美琪和溫兆倫，今是是二人自2015年齊齊亮相內地節目後、相隔逾9年再度在幕前開心合體，同樣期待指數爆燈。

Maggie與溫兆倫其中最為人津津樂道的演出，莫過於二人首度合作作品《義不容情》，劇中丁有康（溫兆倫飾）因另結有錢新歡、將女友趙加敏（邵美琪飾）狠心推出火車一幕。

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二人對上一次在內地節目同框，溫兆倫喬裝亂入向邵美琪送驚喜，更大講「愛的宣言」謂：「認識你是我一生中很幸運的事，無論發生甚麼事，無論你在哪裏，我永遠都會是你最好的朋友，我會永遠守候着你。」

之後，在Maggie慶祝入行40周年的派對上，溫兆倫亦有拍片送上感性賀詞：「我同妳嘅相處，只會感受到開心、快樂，從來冇認真同妳講多謝，多謝咁多年嚟同我合作咁多經典劇。入行40年唔簡單，人生有幾多個40年？之後無論工作、生活上，溫兆倫永遠支持妳。」Maggie聽畢更一度感動得眼濕濕。

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