張天賦澳門演唱會︱MC張天賦首個跨年倒數演唱會　首唱《說謊者》與5000位「賦二代」迎新年

▲ MC張天賦《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會。

【張天賦 / 張天賦演唱會 / 跨年倒數】MC張天賦合共5場ZC1橫跨兩個周末的《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會正在澳門的倫敦人綜藝館舉行，這次亦是MC張天賦首個與歌迷跨年倒數的演唱會。

為答謝「賦二代」（MC粉絲）的一直支持及今次五場門票秒殺售罄，MC興奮與5000位「賦二代」倒數迎接2025同時，首唱了今年第一支新歌《說謊者》作為新一年第一份送予「賦二代」的禮物，面對一眾「賦二代」大叫除衫，MC就即場許下2025騷肌承諾，很有愛！

昨晚（12月31日）除夕，MC首次與「賦二代」跨年倒數。隆重其事，MC歌單上也特別加碼，新增《乾》、《最低保障》及《Good Time》3首歌外，不能少還有早前因系統出錯、意外提早出街而又一致評為好聽的MC 2025年第一首主打歌《說謊者》。

MC在台上說：「準備我哋嘅迎新活動，呢隻歌呢⋯⋯好曳好曳，本來我哋定好咗佢幾時出嚟，但佢偷偷地走咗出嚟，有啲朋友就已經聽過，但live呢？就未聽過，呢首歌過咗12點就會出，呢首歌就係《說謊者》，送俾大家嘅新年禮物。」然後全場歡呼尖叫，收下了MC過份新年禮物。

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▲ MC張天賦《This is MC 2 LIVE IN MACAU》演唱會。

張天賦澳門演唱會︱承諾2025年騷腹肌

唱畢《說謊者》距離2025尚有兩分半鐘，第一次與歌迷倒數的MC難免緊張，特別是大屏幕突然出現倒數數字，MC正在找話題時，歌迷就突然起哄大叫：「除衫！」

而MC笑著說：「距離仲有兩分鐘啦！我哋不如許下新一年嘅願望，真㗎！我拍完戲之後應承自己，一定要有八嚿？唔係八嚿，六嚿啦！呀⋯⋯四嚿腹肌喇！我一定要2025年騷一次俾大家睇，仲有強而有力嘅臂彎⋯⋯除衫唔係今日，今次係我第一次同5千人倒數，仲有30秒⋯⋯20⋯⋯3，2，1， 祝大家新年快樂！身體健康！」

隨即MC唱出《Good Time》及《世一》，感謝「賦二代」過去的支持，也希望新一年有他們繼續陪伴和支持。

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張天賦澳門演唱會︱病都唱到歌

在台上出盡二百分努力演出的他狀態大勇，但原來MC打從前日29號演唱會，身體已開始出狀況，令他史無前例地驚！

MC說： 「29號晚，我未試過聽嘢完全分唔到任何音，就好似你揸車，睇唔到路，真係超級驚！所以每次唱完都要睇睇我哋band leader徐浩，我啱唔啱音，但好多謝每一位觀眾嘅掌聲，不論係我一上一落、每首歌起奏完結，大家都俾鼓勵我，但禍不單行，我噚日早上開始feel到我扁桃好痛，發炎食咗藥，不過都證明咗我病都唱到歌。」

最後MC亦希望新一年大家將唔開心留在2024，開心迎接全新一年，小息3天後，MC會再為4及5日最後兩場演出。

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