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影后林嘉欣︱林嘉欣演《女兒的女兒》百感交集　分享保持皮膚最佳狀態方法

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撰文： 文體藝online

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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林嘉欣

【林嘉欣 / 女神 / 影后】林嘉欣 (Karena) 早前為護膚品牌拍攝新一輯宣傳廣告除了演員和媽媽的雙重身份，Karena也堅持從事她熱愛的陶藝，作為多年的法國藝術積極推廣者，Karena更獲法國政府受勳、亦同時為奧比斯光明大使，把自身的光芒展現於不同領域。

Karena分享與品牌合作的感受 : 「能夠於2025年的第一個工作是和自己心愛品牌合作，我感到十分高興！」在廣告拍攝期間，Karena不斷重溫每個錄影片段，務求呈現最完美的畫面。

講到護膚心得，嘉欣深信晚間是肌膚最好的修復時期，並分享改善膚質的秘訣，說︰「我經常要轉換媽媽、演員及陶藝家3個角色，需要高效護膚品幫我節省護膚程序以應付忙錄生活！」

她大方坦言 : 「踏入45+，具有回復彈性和緊緻功效的護膚品對我而言很重要。現為冬季乾燥時期，肌膚變得繃緊，塗抹蘊含高效滋潤成分的面霜可以讓肌膚長效保濕，重現脹卜卜肌膚，日間化妝一整天肌膚也不會出現乾紋，更為底妝帶來自然光澤感。」

海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作

林嘉欣

影后林嘉欣︱影后級演出夠搶鏡

近期最新電影作品《女兒的女兒》大獲好評兼入圍5項金馬大獎提名，Karena影后級演出極為搶鏡，於戲中譜出母女情引發情感共鳴，展現女性的多面向。

Karena表示：「在拍攝過程百感交集，不論作為母親或女兒的角色，都不是一件容易的事。我深切體會到母親的一個抉擇會影響子女的一生。所以我自己會經常與女兒坦誠溝通及相處，互相尊重，讓女兒追尋自己的生命道路。」

林嘉欣

影后林嘉欣︱將舉行陶藝展

多年來於演藝及藝術創作上不斷突破自己，問到Karena未來新嘗試，Karena回應：「相信一切是最好的安排。未來我希望嘗試參演真人真事的故事或者自傳角色的作品，做大量的資料搜集，用身心感受及揣摩角色背後的真實情感，可以於電影中彰顯感染力。」

作為陶藝家的Karena同時透露，將於5月與著名畫家及音樂家合作舉行大型陶藝展，用第二感觀立體地欣賞陶藝的美態，追求極緻，在作品裡投入豐沛的能量，讓大家感受背後的內心世界。

Karena於來年繼續勇於突破框架，以創作展現人生態度，擁抱自我，令自身光芒逐漸昇華，蛻變成更好的自己。

林嘉欣

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