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【世界以痛吻我而我歌唱】黃妍愛大嗌發洩鬱悶　任一日店長憶起昔日返兼職日子

娛樂 12:11 2022/06/19

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唱作女歌手黃妍（Cath）借新歌《世界以痛吻我而我歌唱》教導樂迷被世界殘忍地痛吻時，用唱歌以柔制剛去面對。

不過世界會不斷給予你不同的挑戰與痛，所以Cath從歌曲概念衍生出《Pain Outside the Boxes》新歌宣傳活動，為樂迷提供面對不同痛楚的良方。日前，Cath更現身巡展的小店，化身一日店長與樂迷會面，勾起她過去做兼職的日子。

用聲音將情緒釋放
 
今次《Pain Outside the Boxes》以百子櫃形式呈現，每個小櫃桶內都有Cath精心炮製的小卡，她分享這次創作概念道：「我特登列出唔同種類嘅痛，就住唔同嘅痛寫咗啲良方，啲良方可以好無聊，例如沖涼、踩單車等，有時鑽咗牛角尖，唔知道用乜嘢方法令自己情緒減輕，希望多啲朋友可以接觸到，透過呢個concept可以處理返自己嘅心病。」

在其中一張小卡，透過AR技術會見到Cath在鏡頭前大嗌，她笑言這是最常的事情。

她說：「遇上一啲困難時會大嗌，有時抑壓住，覺得好鬱悶好想洩咗道氣出嚟，就算只係『哼』一聲，將所有情緒集中喺聲音裡面釋放出嚟，嗰下係好爽，好舒服又最快，因為例如煮飯、瞓覺、食嘢都有個時間、過程，但大嗌係好快，同最直接地將自己情緒洩走咗，所以我成日都會做。」

化身一日店長
 
《Pain Outside the Boxes》新歌宣傳活動將於不同地區進行，而Cath日前特別在第一站開幕當日化身一日店長，這讓她回想起過去做兼職的日子。

Cath回憶道：「我第一份Part Time係做M記，除咗廚房，炸薯條、水機、執枱其他乜都做過，今日嚟到有種好久違嘅感覺。店員同我講，話好耐未見過咁full，好開心，因為好多小店疫情期間好難過，而家可以互相撐住，佢撐我個campaign，互相幫到好開心。」

令Cath感到更開心的是，今次可以與樂迷一起吃喝玩樂，她說：「早排生日嗰段時間，Fans準備咗蛋糕，我都唔夠膽喺街度食，驚俾人告、捉，但而家光明正大食嘢，同埋Serve（侍奉）大家，幫大家Deco（裝飾）點嘅芝士蛋糕，係好開心嘅一次活動。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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